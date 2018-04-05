ГИБДД установит алкозамки на все машины

На днях ГИБДД презентовало узкому кругу общественников свой «черновик» будущего плана по воплощению в жизнь стратегии безопасности движения. Эту самую «стратегию», напомним, подписал несколько месяцев назад премьер Медведев. Сколь сюрреалистично бы ни выглядел сей правительственный документ, а выполнять его полицейским как-то нужно. Вот ГИБДД и пытается. В части «черновика», посвященной «изменению поведения участников движения», традиционно говорится о дальнейшем увеличении количества камер на дорогах, о создании «положительного имиджа» сотрудника ГИБДД и тому подобном.
Также упоминается такая радикальная мера как оснащение автопарка страны «алкозамками» — устройствами, блокирующими пуск мотора до тех пор пока водитель не «дыхнет» на датчик встроенного алкотестера. Раздел «совершенствование улично-дорожной сети» предлагает повсеместно увеличивать долю перекрестков с круговым движением, которые считаются более безопасными. Далее в тексте предлагается ввести временные «права» для водителей-новичков, а также усложненить экзамены в ГИБДД для мотоциклистов и водителей автобусов.
Заметим, что идея оснастить все машины алкозамками далеко не нова но за время своего существования не стала более жизнеспособной. Хотя бы потому, что успешно «дунуть» и разблокировать алкозамок сможет любой алкаш, озаботившийся приобретением, например, большой медицинской клизмы. А количество камер на дорогах имеет смысл увеличивать только после того как средства от штрафов с них будет законодательным образом направляться не в местные бюджеты или в карман коммерсантов, замаскированных под «частно-государственных партнеров», а исключительно в дорожные фонды.
«Круговое движение» — это тоже хорошо. Но гораздо актуальнее для уменьшения числа тяжелейших аварий не его повсеместное внедрение, а скорейшая установка разделительных барьеров по осевой линии абсолютно всех загородных трасс, а не только федеральных шоссе. Идея временных «прав» для водителей-новичков заимствованна из зарубежного опыта. Но, судя по уверенной тенденции к снижению количества ДТП с начинающими водителями, особого смысла в этом не видится.