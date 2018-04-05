Как любой автовладелец может оказаться в шкуре Мары Багдасарян

Так вышло, что в ноябре 2017-го какой-то «пассивный гражданин» сфотографировал авто автора этих строк на парковке возле универсама, а ГИБДД выписала по этому поводу штраф в размере 3000 рублей за парковку на тротуаре. Но «злодей» об этом не имел ни малейшего понятия — вплоть до начала марта 2018-го. Поскольку никаких уведомлений-извещений о наложенных взыскания почта не доносила. Заниматься проверкой номера своей машины через «штрафные» интернет-сервисы у меня даже мысли не было, поскольку уже чуть ли не десяток лет взысканий за мной не числится вовсе. Ну не нарушаю, уж извините. Но в начале марта 2018 истек срок замены моего водительского удостоверения. Оказавшись по этому поводу в ГИБДД, я с удивлением узнал, что должен казне 3000 рублей неоплаченного штрафа.

Поскольку отведенный законом 2-месячный срок его уплаты уже истек, вежливый капитан полиции составил на меня административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП — «Неуплата административного штрафа в срок». По ней злодея полагается наказать еще одним штрафом в двукратном размере от суммы неуплаченного, либо арестом на 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов. Любопытно, что именно по этой статье в свое время приговорили к аресту, принудительным работам и нескольким сотням тысяч штрафа пресловутую Мару Багдасарян — любительницу погонять под камерами и не платить за это. Недели через три мне пришла SMS о вызове в мировой суд.