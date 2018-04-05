Как любой автовладелец может оказаться в шкуре Мары Багдасарян

Чтобы оказаться в суде по обвинению, аналогичному предъявленному в свое время скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян как оказалось, никаких особых усилий не нужно. Даже когда ты действительно законопослушный водитель.
Алексей Батушенко

Так вышло, что в ноябре 2017-го какой-то «пассивный гражданин» сфотографировал авто автора этих строк на парковке возле универсама, а ГИБДД выписала по этому поводу штраф в размере 3000 рублей за парковку на тротуаре. Но «злодей» об этом не имел ни малейшего понятия — вплоть до начала марта 2018-го. Поскольку никаких уведомлений-извещений о наложенных взыскания почта не доносила. Заниматься проверкой номера своей машины через «штрафные» интернет-сервисы у меня даже мысли не было, поскольку уже чуть ли не десяток лет взысканий за мной не числится вовсе. Ну не нарушаю, уж извините. Но в начале марта 2018 истек срок замены моего водительского удостоверения. Оказавшись по этому поводу в ГИБДД, я с удивлением узнал, что должен казне 3000 рублей неоплаченного штрафа.

Поскольку отведенный законом 2-месячный срок его уплаты уже истек, вежливый капитан полиции составил на меня административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП — «Неуплата административного штрафа в срок». По ней злодея полагается наказать еще одним штрафом в двукратном размере от суммы неуплаченного, либо арестом на 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов. Любопытно, что именно по этой статье в свое время приговорили к аресту, принудительным работам и нескольким сотням тысяч штрафа пресловутую Мару Багдасарян — любительницу погонять под камерами и не платить за это. Недели через три мне пришла SMS о вызове в мировой суд.

Мое явление в указанное время в нужном кабинете суда вызвало, как показалось, изрядное удивление у девушек-помощниц судьи: мол, бывает же такое! Далее все пошло явно по отработанной технологии. Отксерили мой паспорт, сунули в руки что-то вроде анкеты, где нужно было написать кто я и что я, подтвердив при этом свое знакомство со статьей 51 Конституции РФ и прочими правами, полагающимися обвиняемому в суде. На обратной стороне сей бумажки можно было под видом ходатайства написать все, что думаешь по поводу своего дела. Зная из опыта, что аргумент «не знал о штрафе» на суды не действует категорически, особо расписываться смысла я не увидел. Вернул бумажку, уже украшенную моими подписями, посидел минут пять в коридоре — пригласили в зал заседаний.

У судьи ушло пять минут на соблюдение процессуальных формальностей, еще минут пять она выясняла у меня что и как. Ненадлого удалилась для принятия решения. Вернулась, в течение минуты огласила его со всеми положенными по ритуалу формулировками. Я оказался должен оплатить штраф за просрочку штрафа в двойном размере, то есть 6000 рублей.

В общей сложности, 30 минут и ты свободен с готовым постановлением суда на руках. Этот многостраничный документ, судя по всему, изготавливается по типовому шаблону, в который по необходимости вставляются данные ответчика, статья КоАП, конкретная сумма задолженности и размер штрафа. И зачем нужно было в багдасарянском случае из рутинного суда целое шоу устраивать?…

штрафы, суд, КоАП, ГИБДД
5 апреля 2018
461
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы