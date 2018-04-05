«Левые» камеры оштрафовали водителей на 337 000 000 рублей

Частный бизнес неплохо зарабатывает на установке и эксплуатации комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Как стало известно «Коммерсанту», ООО «МВС Груп», заключившее два года назад концессионное соглашение с подмосковными властями на тысячу с лишним камер, получило из регионального бюджета около 254 млн. рублей всего за полгода работы. Принцип оплаты ее услуг таков: компания получает 233 рубля с каждого оплаченного нарушителем штрафа, независимо от его величины — составил он 500 рублей за банальное превышение скорости, или же 5000 целковых за выезд на встречную полосу.

В течение десяти лет концессионер собирается инвестировать порядка 5 млрд. рублей в модернизацию старых камер на территории Московской области и в установку новых. В его обязанности входит не только поддержание своехо хозяйства в работоспособном состоянии, но также доставка фотоматериалов в ГИБДД и рассылка уведомлений о выписанных штрафах нарушителям. На настоящий момент «МВС Груп» имеет 1011 стационарных комплексов, но реально действуют них только 639 штук. Остальные подключатся к работе в этом месяце.

И — внимание! Если вы увидите на дороге белый микроавтобус с двумя большими коробами на крыше и надписью «МВС Груп», то знайте: это мобильный комплекс видеофиксации, которых у компании 200 штук, но в рейдах из них пока участвуют только 50.