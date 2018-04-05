«Левые» камеры оштрафовали водителей на 337 000 000 рублей

После того, как частные компании получили возможность заключать концессионные соглашения с подмосковными властями на поставку и обслуживание придорожных камер, этот бизнес оказался весьма прибыльным. Коммерсанты зарабатывают миллионы на штрафах, выписанных на основании показаний принадлежащих им фотокомплексов. Это противоречит не только здравому смыслу, но и целям установки приборов, отслеживающих нарушителей.
Частный бизнес неплохо зарабатывает на установке и эксплуатации комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Как стало известно «Коммерсанту», ООО «МВС Груп», заключившее два года назад концессионное соглашение с подмосковными властями на тысячу с лишним камер, получило из регионального бюджета около 254 млн. рублей всего за полгода работы. Принцип оплаты ее услуг таков: компания получает 233 рубля с каждого оплаченного нарушителем штрафа, независимо от его величины — составил он 500 рублей за банальное превышение скорости, или же 5000 целковых за выезд на встречную полосу.
В течение десяти лет концессионер собирается инвестировать порядка 5 млрд. рублей в модернизацию старых камер на территории Московской области и в установку новых. В его обязанности входит не только поддержание своехо хозяйства в работоспособном состоянии, но также доставка фотоматериалов в ГИБДД и рассылка уведомлений о выписанных штрафах нарушителям. На настоящий момент «МВС Груп» имеет 1011 стационарных комплексов, но реально действуют них только 639 штук. Остальные подключатся к работе в этом месяце.
И — внимание! Если вы увидите на дороге белый микроавтобус с двумя большими коробами на крыше и надписью «МВС Груп», то знайте: это мобильный комплекс видеофиксации, которых у компании 200 штук, но в рейдах из них пока участвуют только 50.
Опыт Подмосковья внимательно изучают другие регионы. И вполне возможно, что скоро от камер невозможно будет продохнуть также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ульяновске. Оставим в стороне вопрос, откуда концессионер берет деньги на инвестиции — он требует особого экспертного изучения. Ведь может случиться так же, как с платными дорогами, о чем портал «АвтоВзгляд» в свое время уже писал ранее: у частного инвестора за душой нет ни копейки, все средства заемные, взятые в государственных банках под засекреченный процент.
Но дело даже не в этом. Сам принцип коммерциализации контроля за безопасностью движения внутренне противоречив. Ведь в идеале камеры на дорогах должны помочь свести число нарушений ПДД к нулю — так? А бизнесмену, наоборот, интересно, чтобы каждый комплекс приносил ему деньги — как можно больше и как можно дольше. Так? Примирить эти две крайности невозможно.
Кроме того, в нашей стране есть устоявшееся представление о том, что ГИБДД (а раньше ГАИ) должно не бороться с нарушениями, а кормиться на них. Отсюда и засады в кустах, и палочная система, и фальсификация, и вымогательство. На эту почву очень хорошо легла идея передать в частные руки придорожные камеры. Но только где будет устанавливать их частный владелец — в самых опасных или в самых укромных местах?