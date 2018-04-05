Вводится новый способ лишения водительских прав

Сроки запрета на вождение по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести могут достигать 12 месяцев, при тяжких преступлениях — до 24 месяцев и при особо тяжких преступлениях — до 36 месяцев. Суды начнут применять эту новеллу после одобрения поправки в УПК Советом федераций и подписи Президента. Сейчас лишить человека права управления транспортным средством можно только на основании решения суда по тому или иному делу. И пока суд окончательно не определил, например, виновника ДТП, в котором пострадали люди, обвиняемый имеет возможность беспрепятственно ездить за рулем.

А если он потом обжалует решение суда первой инстанции, то будет обладать всеми законными основаниями кататься на машине до момента, когда его апелляция будет отклонена. Поправка в УПК позволяет суду первой инстанции еще на стадии рассмотрения дела запретить обвиняемому садиться за руль, задолго до вынесения окончательного приговора по делу. Причем, это «предварительное лишение прав», судя по всему, не будет засчитываться в срок отстранения от управления машиной, который потом будет фигурировать в окончательном решении суда.