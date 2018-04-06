ГИБДД рассказала, когда в этом году нужно менять зимние шины на авто

ЦОДД столицы распространил совместное заявление с ГИБДД Москвы, в котором рекомендовал не менять зимние колеса на летнюю резину до конца апреля. — В Москве установилась солнечная сухая погода, однако Центр организации дорожного движения совместно с УГИБДД по городу Москве рекомендуют водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура. Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы. В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы, — говорится в совместном заявлении ведомств.