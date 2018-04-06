Какой штраф предусмотрен за просроченный бинт в аптечке

С 2010 года состав обязательных компонентов в аптечке значительно сократился, и теперь там отсутствуют лекарства. Необходимый комплект включает в себя салфетки, лейкопластырь, бинты, ножницы, перчатки, жгуты и средство для осуществления сердечно-легочной реанимации. Смогут ли вас оштрафовать, если гаишник не досчитается хотя бы одного из перечисленных наименований?
Во-первых, в ПДД нигде не сказано, что водитель, если его остановил на дороге инспектор ГИБДД, должен предъявить ему аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и другие средства безопасности. Страж порядка имеет право все это потребовать только при наличии служебного удостоверения инспектора технического надзора.
В обратном случае подобная проверка правомерна исключительно при досмотре или осмотре автомобиля, для чего у инспектора ГИБДД должны быть веские основания. Имейте в виду, что такие процедуры предусматривают составление протокола и должны проводится в присутствии двух понятых.
Согласно правилам, в автомобиле должна быть аптечка, укомплектованная самыми необходимыми предметами для оказания первой помощи пострадавшему в случае ДТП, поэтому водитель должен за этим следить.
И если полицейский не досчитается одного из обязательных компонентов, он в праве выписать штраф в размере 500 рублей. Статья 12.5.1 Административного кодекса запрещает управление автомобилем при отсутствии необходимых элементов безопасности, которые прописаны в «Основных положениях допуска к эксплуатации».
Многие не подозревает, что автомобильная аптечка имеет свой срок годности. Иногда производитель на этикетке указывает 18 месяцев, но это не соотвествет действительности, потому что на самом деле содержимое хранится гораздо больше — 5 лет. В связи с этим водитель может сам проверить срок хранения медицинских средств и заменить только те, которые уже не пригодны к использованию. Как правило, это выгодней, чем приобретать новую укомплектованную аптечку за 200—400 рублей. Но если инспектор ГИБДД установит, что бинт, лейкопластырь или салфетки просрочены, вам придется оплатить штраф.
Напомним, раньше медицинский комплект автолюбителя состоял из 20 наименований и включал в себя валидол, нитроглицерин, йод, анальгин и прочие препараты.