Какой штраф предусмотрен за просроченный бинт в аптечке

Во-первых, в ПДД нигде не сказано, что водитель, если его остановил на дороге инспектор ГИБДД, должен предъявить ему аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и другие средства безопасности. Страж порядка имеет право все это потребовать только при наличии служебного удостоверения инспектора технического надзора.

В обратном случае подобная проверка правомерна исключительно при досмотре или осмотре автомобиля, для чего у инспектора ГИБДД должны быть веские основания. Имейте в виду, что такие процедуры предусматривают составление протокола и должны проводится в присутствии двух понятых.

Согласно правилам, в автомобиле должна быть аптечка, укомплектованная самыми необходимыми предметами для оказания первой помощи пострадавшему в случае ДТП, поэтому водитель должен за этим следить.