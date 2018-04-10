Почему даже при мелком ДТП не стоит договариваться с оппонентом на месте происшествия

В случае незначительной аварии никому не хочется тратить кучу времени на ожидание ГИБДД, ведь оно может тянуться часами. Особенно неприятно тратить свое время впустую, если ты не виноват. Поэтому часто владельцы пострадавших авто договариваются о возмещении ущерба на месте. Этот способ решить проблему хорош тем, что здорово экономит время участникам столкновения, но может быть опасен, если кто-то из них захочет схитрить.
Марина Ведяшкина

В случае незначительной аварии никому не хочется тратить кучу времени на ожидание ГИБДД, ведь оно может тянуться часами. Особенно неприятно тратить свое время впустую, если ты не виноват. Поэтому часто владельцы пострадавших авто договариваются о возмещении ущерба на месте. Этот способ решить проблему хорош тем, что здорово экономит время участникам столкновения, но может быть опасен, если кто-то из них захочет схитрить.

Например, в результате такой договоренности можно остаться без «прав», даже если в аварии вы не виноваты. Схема очень простая: виновник ДТП предлагает вам деньги за полученные повреждения, вы соглашаетесь. Обе стороны очень спешат, нанесенный ущерб незначителен — почему бы нет? Однако стоит только вам покинуть место инцидента, как ваш оппонент вызывает ГИБДД и говорит, что второй участник скрылся с места ДТП. Вы автоматически виноваты. Он получает компенсацию от страховщика, а вы — путевку в мир общественного транспорта на год или полтора.

Другая ситуация. Вы — виновник аварии. Но все так же не хотите тратить время и нервы на разборки с ГИБДД и страховщиками, а к тому же получать увеличенный коэффициент бонус-малус и, как следствие, в следующем году платить за страховку в 1,5 раза больше. Предлагаете владельцу пострадавшего авто компенсацию на месте. Он не возражает — ему тоже не хочется возиться со всеми этими бумажками.

И вот дальше история может развиваться по-разному. Во-первых, этот водитель может оказаться порядочным и вы больше не услышите друг о друге. Но это в лучшем случае. Не стоит сбрасывать со счетов и тот вариант, что он захочет нажиться на происшествии и вызовет ГИБДД сразу после вашего отъезда. Конечно, есть шанс, что в ходе судебных разбирательств истина восторжествует, но насколько он велик, и насколько вы готовы полагаться на высшую справедливость?

Кроме того, водитель пострадавшей машины может без всякого злого умысла позвонить в страховую, чтобы сообщить о факте ДТП, и уже там ему скажут, что происшествие в любом случае нужно оформлять, иначе никаких выплат он не получит. У него не будет к вам претензий, но ему придется вызвать ГИБДД, и ваши «права» все равно окажутся под угрозой.

Еще не редки случаи, когда на месте невозможно точно определить степень повреждения машины — для подробной диагностики нужно пригнать ее в автосервис. И сумма, которую озвучат там, может в разы отличаться от той, что устраивала владельца пострадавшего авто на месте ДТП. А здесь уже будьте готовы к тому, что он захочет, чтобы вы оплатили ремонт по той цене, которую озвучили при диагностике.

Фото www.lifehacker.ru

Помочь в таких спорных ситуациях может расписка, в которой подробно описаны обстоятельства ДТП, указаны данные обоих участников аварии и подчеркивается, что стороны не имеют претензий друг к другу. Однако нужно понимать, что в таком случае вы не имеете права на страховую компенсацию.

Кстати, машину с повреждениями могут остановить сотрудники ДПС для того, чтобы установить, как были получены эти повреждения, и не скрылись ли вы с места ДТП.

страховые выплаты, возмещение ущерба, авария, ДТП, автосервис, ремонт, ГИБДД
10 апреля 2018
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