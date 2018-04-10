Почему даже при мелком ДТП не стоит договариваться с оппонентом на месте происшествия

В случае незначительной аварии никому не хочется тратить кучу времени на ожидание ГИБДД, ведь оно может тянуться часами. Особенно неприятно тратить свое время впустую, если ты не виноват. Поэтому часто владельцы пострадавших авто договариваются о возмещении ущерба на месте. Этот способ решить проблему хорош тем, что здорово экономит время участникам столкновения, но может быть опасен, если кто-то из них захочет схитрить.

Например, в результате такой договоренности можно остаться без «прав», даже если в аварии вы не виноваты. Схема очень простая: виновник ДТП предлагает вам деньги за полученные повреждения, вы соглашаетесь. Обе стороны очень спешат, нанесенный ущерб незначителен — почему бы нет? Однако стоит только вам покинуть место инцидента, как ваш оппонент вызывает ГИБДД и говорит, что второй участник скрылся с места ДТП. Вы автоматически виноваты. Он получает компенсацию от страховщика, а вы — путевку в мир общественного транспорта на год или полтора.

Другая ситуация. Вы — виновник аварии. Но все так же не хотите тратить время и нервы на разборки с ГИБДД и страховщиками, а к тому же получать увеличенный коэффициент бонус-малус и, как следствие, в следующем году платить за страховку в 1,5 раза больше. Предлагаете владельцу пострадавшего авто компенсацию на месте. Он не возражает — ему тоже не хочется возиться со всеми этими бумажками.