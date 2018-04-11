Генерал Коваленко: мы заставим пешеходов переходить дорогу по «змейке»

Начальник московской ГАИ генерал-майор Виктор Коваленко отрапортовал: утвержденный стратегией БДД на 2018—2024 годы показатель социального риска — то есть не более 4 погибших на 100 000 человек — в столице уже достигнут. Однако до сих пор происходит слишком много аварий с самыми уязвимыми участниками дорожного движения — пешеходами. Количество таких ДТП в прошлом году сократилось всего на 1,4%.
По статистике большинство происшествий, спровоцированных самими пешеходами, случается из-за того, что нетерпеливые граждане пытаются перебежать дорогу в неположенном месте или же проскочить на красный сигнал светофора. Дабы решить эти проблемы, в ГИБДД предложили обустроить новые «зебры» и установить на каждом переходе так называемые вызывные табло. Чтобы пешеходы посредством специальной кнопки могли сами переключать электронного регулировщика.