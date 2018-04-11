Генерал Коваленко: мы заставим пешеходов переходить дорогу по «змейке»

Кроме того, Госавтоинспеция планирует оборудовать переходы специальными ограждениями, подобными тем, что уже применяются на железных дорогах. По мнению гаишников, это поможет сохранить жизнь пешеходам, которые не привыкли смотреть по сторонам, прежде чем ступать на проезжую часть. Эксперимент вот-вот стартует — первые «змейки» появятся на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте.

Острой проблемой на сегодняшний день остается и детская аварийность, которая по итогам 2017-го увеличилась на 4,7%. Основные причины роста числа ДТП с детьми — снижение контроля со стороны родителей, новые угрозы в виде наушников, моноколес и гироскутеров, а также нехватка часов по обучению БДД в школах. Генерал Коваленко сообщил, что такие уроки, как правило, проходят только в сентябре. И в последующие месяцы учащиеся благополучно забывают все приобретенные знания.

Кстати, нововведения, направленные на борьбу с аварийностью, ожидают и водителей. В обозримом будущем ГИБДД упростит процедуру обжалования штрафов и перестанет выезжать на место ДТП. Прочитать о новациях более подробно можно здесь.