Генерал Коваленко: мы заставим пешеходов переходить дорогу по «змейке»

Фото: АвтоВзгляд
По итогам минувшего года наезды на пешеходов в Москве сократились лишь на 1,4%. С целью снижения аварийности столичная ГИБДД намерена в ближайшее время установить на переходах специальные ограждения-змейки, дооснастить светофоры так называемыми вызывными табло и ввести в школах дополнительные уроки безопасности дорожного движения (БДД).
Виктория Базылева

Начальник московской ГАИ генерал-майор Виктор Коваленко отрапортовал: утвержденный стратегией БДД на 2018—2024 годы показатель социального риска — то есть не более 4 погибших на 100 000 человек — в столице уже достигнут. Однако до сих пор происходит слишком много аварий с самыми уязвимыми участниками дорожного движения — пешеходами. Количество таких ДТП в прошлом году сократилось всего на 1,4%.

По статистике большинство происшествий, спровоцированных самими пешеходами, случается из-за того, что нетерпеливые граждане пытаются перебежать дорогу в неположенном месте или же проскочить на красный сигнал светофора. Дабы решить эти проблемы, в ГИБДД предложили обустроить новые «зебры» и установить на каждом переходе так называемые вызывные табло. Чтобы пешеходы посредством специальной кнопки могли сами переключать электронного регулировщика.

Фото: ecolugansk.in.ua

Кроме того, Госавтоинспеция планирует оборудовать переходы специальными ограждениями, подобными тем, что уже применяются на железных дорогах. По мнению гаишников, это поможет сохранить жизнь пешеходам, которые не привыкли смотреть по сторонам, прежде чем ступать на проезжую часть. Эксперимент вот-вот стартует — первые «змейки» появятся на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте.

Острой проблемой на сегодняшний день остается и детская аварийность, которая по итогам 2017-го увеличилась на 4,7%. Основные причины роста числа ДТП с детьми — снижение контроля со стороны родителей, новые угрозы в виде наушников, моноколес и гироскутеров, а также нехватка часов по обучению БДД в школах. Генерал Коваленко сообщил, что такие уроки, как правило, проходят только в сентябре. И в последующие месяцы учащиеся благополучно забывают все приобретенные знания.

Кстати, нововведения, направленные на борьбу с аварийностью, ожидают и водителей. В обозримом будущем ГИБДД упростит процедуру обжалования штрафов и перестанет выезжать на место ДТП. Прочитать о новациях более подробно можно здесь.

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11 апреля 2018
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