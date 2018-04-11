ГИБДД упростит процедуру обжалования штрафов, но перестанет выезжать на ДТП

В частности, г-н Коваленко заявил, что из-за большого количества жалоб граждан на некорректно выписанные штрафы с камер фотофиксации, ГИБДД в скором времени упростит процедуру обжалования постановлений. К примеру, если на снимках будет отчетливо видно, что цвет, марка или модель машины, «пойманной» камерой, не соответствует документам, то наказание аннулируется чуть ли не автоматически.

– Зачем нам проводить длительные проверки и тратить бумагу, когда это можно сделать в облегченном виде? Незачем, поэтому реально эта тема обсуждается — мы сторонники того, чтобы упростить процедуру, если ошибки налицо, — пояснил генерал Коваленко.

Интересно, что столь же быстро Госавтоинспекция начнет отменять абсурдные штрафы. Речь о тех случаях, когда камеры фотофиксации принимают за реальные автомобили их тени или свет фар. Будут и другие нюансы, о которых начальник ГИБДД Москвы пока предпочитает не распространяться.

И если новость об упрощении процедуры обжалования постановлений можно считать хорошей, то следующее заявление генерала Коваленко огорчит миллионы водителей.