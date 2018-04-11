Новые камеры будут отлавливать нарушителей по социальному портрету, составленному ГИБДД

По словам начальника ГИБДД Москвы генерала-майора Виктора Коваленко, большая часть смертельных ДТП в столице происходит по вине водителей, пренебрегающих скоростным режимом. И бороться с гонщиками гаишникам помогают камеры фотофиксации, количество которых до конца нынешнего года увеличится на 740 единиц.
Проанализировав прошлогоднюю статистику, Госавтоинспеция составила социальный портрет водителя-виновника аварии с тяжкими последствиями. По данным ГИБДД, инициаторами смертельных ДТП в 92% случаев являются мужчины, преимущественно граждане нашей страны. На российских водителей-лихачей приходится 70% москвичей, еще 16% — на жителей Подмосковья, а остальные 14% — на выходцев из регионов.
Наиболее опасными признаны шоферы со стажем вождения от 10 до 20 лет. А вот меньше всего крупных происшествий случается по вине тех, кто за рулем относительно недавно — то есть 2—3 года. Впрочем, это и не удивительно. Новички, как известно, более внимательны и осмотрительны. Играет в данном случае важную роль и оценка собственных умений — опытные водители зачастую излишне уверены в себе.
Как сообщил начальник столичной ГАИ Виктор Коваленко, главной причиной смертельных аварий является нарушение скоростного режима. А самый эффективный метод борьбы с гонщиками — камеры фотофиксации, которые, по идее, должны быть размещены на всех особо опасных участках дорог. В прошлом году в местах концентрации ДТП установили 37 новых комплексов. До конца года нынешнего на московских дорогах «повесят» еще 740 камер.
– Москва — не самый большой город по количеству камер фотофиксации. Есть такие мегаполисы, как, скажем, Сингапур, где действие одной камеры заканчивается, а другой — начинается. То есть фактически покрыта вся уличная сеть. Мы проголосовали, и решили пойти по тому же пути, — сказал генерал Коваленко.
Чего же ожидать водителям? Пропорционально увеличению числа камер вырастет и количество штрафов, в том числе выписанных по ошибке. Однако глава столичной ГАИ поспешил автомобилистов утешить — в ближайшем будущем ведомство упростит процедуру обжалования постановлений. Гражданам больше не придется тратить нервы и время, бегая по отделениям и судам. Но кто знает, когда еще наступит это ближайшее будущее…