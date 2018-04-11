Новые камеры будут отлавливать нарушителей по социальному портрету, составленному ГИБДД

Как сообщил начальник столичной ГАИ Виктор Коваленко, главной причиной смертельных аварий является нарушение скоростного режима. А самый эффективный метод борьбы с гонщиками — камеры фотофиксации, которые, по идее, должны быть размещены на всех особо опасных участках дорог. В прошлом году в местах концентрации ДТП установили 37 новых комплексов. До конца года нынешнего на московских дорогах «повесят» еще 740 камер.

– Москва — не самый большой город по количеству камер фотофиксации. Есть такие мегаполисы, как, скажем, Сингапур, где действие одной камеры заканчивается, а другой — начинается. То есть фактически покрыта вся уличная сеть. Мы проголосовали, и решили пойти по тому же пути, — сказал генерал Коваленко.

Чего же ожидать водителям? Пропорционально увеличению числа камер вырастет и количество штрафов, в том числе выписанных по ошибке. Однако глава столичной ГАИ поспешил автомобилистов утешить — в ближайшем будущем ведомство упростит процедуру обжалования постановлений. Гражданам больше не придется тратить нервы и время, бегая по отделениям и судам. Но кто знает, когда еще наступит это ближайшее будущее…