Надо ли останавливаться по требованию гаишника без фуражки

Какое должно быть обмундирование и амуниция у полицейского при исполнении, говорит Приказ МВД России № 575, который так и называется: «Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия».

С одной стороны, рядовой водитель не обязан знать содержание внутриведомственных приказов силовых структур. Но в любом случае он должен соблюдать Правила дорожного движения, которые в свою очередь в самом первом пункте устанавливают, что регулировщик «должен быть в форменной одежде и иметь отличительный знак и экипировку». То есть любое нарушение обмундирования позволяет гражданам усомниться в том, что это регулировщик.

В повседневной жизни водителю, встречающему сотрудника ГИБДД по одежке, обычно достаточно издалека увидеть жезл и погоны, чтобы распознать в нем представителя органов. И ведь большинство из нас может не подозревать, что страж порядка одет не по форме. А в таком случае автолюбитель формально имеет право игнорировать его требования.