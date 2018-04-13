Надо ли останавливаться по требованию гаишника без фуражки

Фото МК
Когда машину останавливает сотрудник ГИБДД, водитель идентифицирует его в первую очередь по форменной одежде. Но мало кто знает, что летом гаишники согласно регламенту должны носить черные носки. Если вы вдруг обнаружите, что они у него, например, розовые или фиолетовые, то имейте в виду: формально он не имеет права исполнять свои служебные обязанности…
Иван Флягин

Какое должно быть обмундирование и амуниция у полицейского при исполнении, говорит Приказ МВД России № 575, который так и называется: «Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия».

С одной стороны, рядовой водитель не обязан знать содержание внутриведомственных приказов силовых структур. Но в любом случае он должен соблюдать Правила дорожного движения, которые в свою очередь в самом первом пункте устанавливают, что регулировщик «должен быть в форменной одежде и иметь отличительный знак и экипировку». То есть любое нарушение обмундирования позволяет гражданам усомниться в том, что это регулировщик.

В повседневной жизни водителю, встречающему сотрудника ГИБДД по одежке, обычно достаточно издалека увидеть жезл и погоны, чтобы распознать в нем представителя органов. И ведь большинство из нас может не подозревать, что страж порядка одет не по форме. А в таком случае автолюбитель формально имеет право игнорировать его требования.

Чтобы узнать точную формулировку «форменной одежды» полицейского, придется все-таки ознакомиться с содержанием Приказа № 575. Глава VII предусматривает для сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением, простую форму одежды (пять вариантов летней и один зимней) и особую (четыре варианта летней). К тому же еще отдельными пунктами прописаны требования к рубашкам, футболкам, свитерам, кашне, костюмам, сигнальным жилетам, курткам, накидкам, ботинкам, полуботинкам, сапогам, перчаткам, головным уборам и даже к носкам.

Как видите, запутаться в полицейских одежках очень легко, поэтому лучше распечатать текст и положить его в бардачок. Тогда при удобном случае детали обмундирования гаишника, можно сверить по списку, не выходя из машины. Конечно, несмотря на законность таких действий водителя, претензии к стражу порядка могут носить абсурдный характер — как в случае с носками. Но с другой стороны, грамотный автолюбитель всегда сможет распознать преступника, облачившегося в форму полицейского. Ведь такие инциденты периодически случаются вне стационарных постов.

Но даже если вы издалека увидите, что вас останавливает инспектор ГИБДД без головного убора, что уже является нарушением форменной одежды, лучше все-таки выполнить его требования. При подозрениях, что сотрудник «ряженый», попросите у него удостоверение, перепишите данные и сообщите в полицию о нем и своих сомениях. Документы предъявляйте только в том случае, если вам подтвердят, что указанный инспектор — настоящий.

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13 апреля 2018
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