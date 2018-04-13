Всегда ли нужно уступать пешеходу на переходе

Самое поразительное началось потом. Оба пешехода-нарушителя — дама средних лет и ее спутник — чуть ли не с кулаками набросились водителя. При этом оба на всю улицу голосили, что тот посмел не уступить им дорогу — они же по «зебре» переходили! А горевший им запрещающий сигнал они, судя по всему, сочли мелочью, не заслуживающей внимания.

Еще один миф, непонятно как прижившийся в головах и пешеходов, и водителей, касается того, что считается зоной пешеходного перехода. Неоднократно доводилось слышать версию, что в нее входят 20 метров до и 20 метров после «зебры», и в пределах этого участка дороги шофер должен уступить «пешику». Откуда взялась именно цифра 20 метров — абсолютно не ясно. Согласно второй, не менее «достоверной» байке из этой серии, зоной пешеходного перехода считается по 5 метров до и после «зебры». Ну, тут хотя бы можно предположить источник этой цифры: видимо, по некой аналогии с пунктом ПДД, запрещающим стоянку ближе 5 метров от пешеходного перехода.

На самом деле, и первая, и вторая «истории» ничего общего с правилами не имеют. Границы пешеходного перехода проходят на уровне мест установки знаков «пешеходный переход» с обеих сторон от «зебры» и точка! И вне их водитель ничего пешеходу не должен.