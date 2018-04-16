За что могут выписать штраф невиновному в ДТП участнику аварии

В вас въехали сзади, когда вы пропускали пешехода. Или справа, когда вы двигались по главной. А, может, вас задели, когда вы вообще стояли на парковке. В общем, в ДТП вы не виноваты, а ваш оппонент своей вины в аварии не отрицает. Ситуация, вроде бы, прозрачная, однако не спешите сосредотачиваться на ремонте машины, ведь вас за этот инцидент могут наказать штрафом и, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не одним!
Итак, вы с другим участником инцидента об обстоятельствах случившегося договорились, место происшествия сфотографировали. и вызвали ГИБДД. Европротокол у вас, конечно, есть, но еще ни разу не приходилось им пользоваться. Так что надо вызывать ДПС — пусть инспектора помогут разобраться, как все правильно оформить.
И вот полицейский наряд прибыл. Но вместо помощи офицеры начинают «закипать». И, надо отметить, справедливо. Служивых ждут еще в нескольких точках, где произошли аварии посерьезнее, а они тратят время на улаживание конфликта с двумя царапинами. Тут-то вы и получаете первый штраф. За то, что вызвали инспектора, хотя могли оформить все самостоятельно — сумма ущерба очевидно менее 50 000 рублей и пострадавших нет. Если не уверены, что сможете оформить европротокол сами — отправляйтесь на ближайший пост или в отделение ГИБДД. А штраф за ложный вызов полиции оставляет, согласно ст. 19.33 КоАП «Заведомо ложный вызов специализированных служб», от 1000 до 1500 рублей.
Еще 1000 рублей штрафа можно получить за то, что не убрали свое транспортные средства с дороги, в случае,е сли оно мешают проезду других автомобилей. Согласно ст. 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», на эту сумму могут наказать водителей, не откативших с проезжей части автомобили сразу после фотографирования последствий и обстоятельств аварии.
И еще один штраф может «прилететь», если ДТП случилось на парковке и вы подумали, что в этом месте можно не выставлять знак аварийной остановки и включать аварийную сигнализацию. За это разгневанные гаишники могут выписать штрафа в 500 рублей по ст 12.20 КоАП «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.
Вот так, будучи со всех сторон не виноватым можно 'попасть» на 2500 рублей. Правда, справедливости ради стоит заметить, что за ложный вызов полиции ГИБДД практически не наказывает…