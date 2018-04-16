За что могут выписать штраф невиновному в ДТП участнику аварии

Итак, вы с другим участником инцидента об обстоятельствах случившегося договорились, место происшествия сфотографировали. и вызвали ГИБДД. Европротокол у вас, конечно, есть, но еще ни разу не приходилось им пользоваться. Так что надо вызывать ДПС — пусть инспектора помогут разобраться, как все правильно оформить.

И вот полицейский наряд прибыл. Но вместо помощи офицеры начинают «закипать». И, надо отметить, справедливо. Служивых ждут еще в нескольких точках, где произошли аварии посерьезнее, а они тратят время на улаживание конфликта с двумя царапинами. Тут-то вы и получаете первый штраф. За то, что вызвали инспектора, хотя могли оформить все самостоятельно — сумма ущерба очевидно менее 50 000 рублей и пострадавших нет. Если не уверены, что сможете оформить европротокол сами — отправляйтесь на ближайший пост или в отделение ГИБДД. А штраф за ложный вызов полиции оставляет, согласно ст. 19.33 КоАП «Заведомо ложный вызов специализированных служб», от 1000 до 1500 рублей.