Желтый сигнал светофора могут отменить

Желтые сигналы могут в скором времени исчезнуть со светофоров на Украине. Планы провести такую модернизацию на дорогах страны озвучил один из деятелей тамошнего правительства.
Максим Строкер

—Премьер-министр поручил министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрансбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства, — написал сегодня заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей страничке в Facebook.

—Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал, — уточнил он.

Чиновник также сообщил, что анализ последних резонансных ДТП на дорогах незалежной показал: все они связаны с проездом машинами перекрестков на желтый сигнал светофора.

ПДД, авария, ДТП
18 апреля 2018
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