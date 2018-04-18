Желтый сигнал светофора могут отменить

—Премьер-министр поручил министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрансбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства, — написал сегодня заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей страничке в Facebook.

—Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал, — уточнил он.

Чиновник также сообщил, что анализ последних резонансных ДТП на дорогах незалежной показал: все они связаны с проездом машинами перекрестков на желтый сигнал светофора.