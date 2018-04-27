5 способов быстро выучить билеты ПДД

«При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора…», — тьфу ты! Начинающий автомобилист отбрасывает в сторону учебник ПДД и понимает, что водить машину ему не суждено. А ведь не так страшен черт, как его описывают в Правилах. Выучить ответы на 800 вопросов вполне реально, причем есть несколько весьма действенных способов освоить материал, даже если сроки жмут сильнее, чем новые ботинки.
ОЦЕНКА — СДАЛ
Проще всего готовиться к «теории» в ГИБДД — ежедневно «щелкать» тесты на специальных сайтах или в мобильных приложениях. Во-первых, это удобно. Вернуться к изучению Правил можно в любую свободную минуту, имея под рукой лишь гаджет. Во-вторых, вы поймете, как скомпонованы вопросы и чего ждать от реального экзамена. В-третьих, научитесь ассоциировать правильные ответы с определенными иллюстрациями.