5 способов быстро выучить билеты ПДД

Однако есть у этого способа один огромный минус. Оценку «сдал», вызубрив материал по тестам, вы получите. Но как только покинете подразделение ГИБДД, все знания, которых по большому счету и не было, превратятся в тыкву. Ответить на какой-либо вопрос, не имея под рукой картинки и четырех вариантов ответа, станет весьма проблематично. Проблематично и опасно — как для начинающего водителя, так и для окружающих.

ЧИТАТЬ, ВНИКАТЬ, ДУМАТЬ

Дабы не подвергать риску ни себя, ни других, читайте и запоминайте Правила дорожного движения. Нет, зубрить гаишные формулировки не нужно — достаточно иметь общее понимание того, о чем говорится в тексте. Вдумывайтесь в каждое слово, рисуйте в своем воображении картинки, моделируйте ситуации, изучайте материал прямо по темам. Кстати, «расшифровывать» ПДД, как и проходить тесты, можно в тех же самых мобильниках.

Этот способ явно не для тех, кто привык искать легкие пути. Разумеется, готовиться к экзамену «по книгам» гораздо сложнее, но ведь и результат на выходе будет соответствующий. Вы сможете не только успешно выдержать «вступительный» экзамен, но и спустя время поставить на место обнаглевшего инспектора, который попытается вменить вам какое-либо нарушение. Недаром говорят, что знание — сила. А в автомобильном мире знание — еще и защита.