5 способов быстро выучить билеты ПДД

Фото: qd.365world.com
Теоретический экзамен в ГИБДД сдают не только кандидаты в водители, но и опытные драйверы, лишившиеся по тем или иным причинам заветной карточки. И многие из тех, кто готовится к тестированию, задаются вопросом, а реально ли вообще запомнить все эти сорок билетов. Что делать, если в голове ничего не задерживается, а испытание в ГАИ совсем скоро, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

«При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора…», — тьфу ты! Начинающий автомобилист отбрасывает в сторону учебник ПДД и понимает, что водить машину ему не суждено. А ведь не так страшен черт, как его описывают в Правилах. Выучить ответы на 800 вопросов вполне реально, причем есть несколько весьма действенных способов освоить материал, даже если сроки жмут сильнее, чем новые ботинки.

ОЦЕНКА — СДАЛ

Проще всего готовиться к «теории» в ГИБДД — ежедневно «щелкать» тесты на специальных сайтах или в мобильных приложениях. Во-первых, это удобно. Вернуться к изучению Правил можно в любую свободную минуту, имея под рукой лишь гаджет. Во-вторых, вы поймете, как скомпонованы вопросы и чего ждать от реального экзамена. В-третьих, научитесь ассоциировать правильные ответы с определенными иллюстрациями.

Фото: Московский Комсомолец

Однако есть у этого способа один огромный минус. Оценку «сдал», вызубрив материал по тестам, вы получите. Но как только покинете подразделение ГИБДД, все знания, которых по большому счету и не было, превратятся в тыкву. Ответить на какой-либо вопрос, не имея под рукой картинки и четырех вариантов ответа, станет весьма проблематично. Проблематично и опасно — как для начинающего водителя, так и для окружающих.

ЧИТАТЬ, ВНИКАТЬ, ДУМАТЬ

Дабы не подвергать риску ни себя, ни других, читайте и запоминайте Правила дорожного движения. Нет, зубрить гаишные формулировки не нужно — достаточно иметь общее понимание того, о чем говорится в тексте. Вдумывайтесь в каждое слово, рисуйте в своем воображении картинки, моделируйте ситуации, изучайте материал прямо по темам. Кстати, «расшифровывать» ПДД, как и проходить тесты, можно в тех же самых мобильниках.

Этот способ явно не для тех, кто привык искать легкие пути. Разумеется, готовиться к экзамену «по книгам» гораздо сложнее, но ведь и результат на выходе будет соответствующий. Вы сможете не только успешно выдержать «вступительный» экзамен, но и спустя время поставить на место обнаглевшего инспектора, который попытается вменить вам какое-либо нарушение. Недаром говорят, что знание — сила. А в автомобильном мире знание — еще и защита.

Фото: Московский Комсомолец

ЕСЛИ ПАЛКА СМОТРИТ В РОТ

Тем, кто хочет, чтобы в голове после экзамена что-то все же осталось, советуем обратиться к аббревиатурам, ассоциациям и шутливым песенкам. К примеру, многим тяжело запомнить, как вести себя при тех или иных жестах регулировщика. И в помощь новичкам опытные водители придумали забавный стишок: «Если палка смотрит в рот, делай правый поворот. Если палка смотрит влево, проезжай как королева»… Что было с палкой дальше, можно узнать в «Гугле».

Согласитесь, запомнить зарифмованные строчки куда проще, чем сухой текст из ПДД. И раз уж мы заговорили об ассоциациях и аббревиатурах, дадим будущим драйверам еще один совет. Когда окажетесь за рулем автомобиля — гаишного во время экзамена или своего около дома — не забывайте про правило СССР. Первая «С» — свет, то есть проверьте, включены ли световые приборы. Вторая — сцепление, третья — скорость, «воткните» первую передачу. Ну а «Р» — это ручной тормоз.

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, СОЛОВУШКА

Если ни задачи, ни тексты, ни стишки не «заходят», подумайте — может, вам проще воспринимать информацию на слух? Прогресс на месте не стоит, и даже Правила дорожного движения в наши дни выпускаются в формате аудиокниг. Найти их в интернете не составит труда даже тем, кто не состоит со всемирной паутиной в близких отношениях. Загрузите файл в смартфон, и слушайте ПДД в метро. Не будете отвлекаться — вскоре пересядете из общественного транспорта на собственную машину.

Среди минусов можно выделить невозможность визуального восприятия, а вопросов, «завязанных» на иллюстрациях, в экзаменационных тестах достаточно много. К тому же за аудиокниги в большинстве случаев нужно платить. Хотя медиафайл выудит из кошелька покупателя гораздо меньше кровно нажитых, чем, скажем, печатный сборник задач или книга с Правилами дорожного движения.

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ

Чтобы закрепить освоенный материал, чаще применяйте его на практике. Понятно, что пока вы только учитесь водить машину, максимум, что вы видите на дорогах — это бампер впереди идущего авто. И все ваши мысли лишь о том, как бы не заглохнуть, ни в кого не въехать, вовремя переключить передачу и не вывести из себя инструктора. Тренируйтесь решать задачи, будучи на пассажирском кресле. Попросите прокатиться с вами того, кто твердо знает ПДД и, главное, умеет объяснять.

Увы, но суровая реальность автомобильного мира такова, что большинство Правил водителями не соблюдается. Поэтому следует не только штудировать книги, но и наблюдать за поведением автомобилистов. При любой возможности занимайте переднее кресло и не стесняйтесь задавать вопросы шоферу. Он подскажет, как нужно поступать в той или иной ситуации на дороге, а как — на теоретическом экзамене в ГАИ.

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5 мая 2018
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