Какие сюрпризы на майские праздники приготовило водителям Подмосковье

Забота о людях всегда отличала власти нашей страны всех уровней. В преддверии майских праздников руководители Подмосковья решили в очередной раз продемонстрировать, насколько близки им чаяния и надежды простых граждан. В момент глобального исхода москвичей на свои дачи, садовые участки и прочие фазенды все комплексы фото- и видеофиксации будут переведены в рабочий режим.
Если раньше в области функционировало только порядка 90% дорожных камер — другими словами, фиксировало нарушения и передавало данные в ГИБДД, сотрудники которого выписывали штрафы — то теперь в процесс облагодетельствования водителей включатся все 100% устройств. Поэтому на грядущие праздники стоит быть предельно внимательными на дорогах: новые комплексы появились на всех магистралях, большинстве второстепенных дорог и почти в каждом населенном пункте.
— На дорогах Московской области сейчас установлено 1011 стационарных комплексов фотовидеофиксации, также работают 200 передвижных комплексов — как на базе треноги, так и на базе микроавтобуса. Это говорит о том, что у нас все основные дороги в Подмосковье взяты под контроль на предмет превышения скорости. В предыдущем году всего в Подмосковье было 200 камер, их количество увеличилось в 5,5 раз за год', — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
Он также отметил лавинообразный рост количества выносимых постановлений об административных правонарушениях в Подмосковье, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации.
За прошлый год было вынесено более 3,4 млн. постановлений, а всего за четыре месяца 2018-го выписано 1,9 млн. штрафов. Теперь, с постановкой на боевое дежурство новых камер количество постановлений об административных взысканиях будет расти в геометрической прогрессии.
Наконец-то обочечники поплатятся за свое хамство и неуважение к соседям по потоку
Подмосковные камеры умеют отслеживать не только банальное превышение скорости, хотя именно таких приборов большинство — 924 штуки. Они также способны фиксировать и такие виды нарушений, как следование по полосе встречного движения, по обочине, а также пересечение стоп-линии на перекрестке или попытку проскочить на запрещающий сигнал светофора. Соответственно, нарушители неотвратимо получат штрафы на сумму до 5000 рублей.
К досаде технически продвинутых водителей значительная часть установленных комплексов работают как видео, а поэтому не определяются радар-детекторами. Многие камеры пропускают транспортное средство и «стреляют в спину», что особенно опасно для привыкших к безнаказанности мотоциклистов.
По данным «Коммерсанта» наибольший прирост числа камер замечен на Пятницком, Егорьевском шоссе и трассе М5 «Урал».