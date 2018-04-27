Какие сюрпризы на майские праздники приготовило водителям Подмосковье

Если раньше в области функционировало только порядка 90% дорожных камер — другими словами, фиксировало нарушения и передавало данные в ГИБДД, сотрудники которого выписывали штрафы — то теперь в процесс облагодетельствования водителей включатся все 100% устройств. Поэтому на грядущие праздники стоит быть предельно внимательными на дорогах: новые комплексы появились на всех магистралях, большинстве второстепенных дорог и почти в каждом населенном пункте.

— На дорогах Московской области сейчас установлено 1011 стационарных комплексов фотовидеофиксации, также работают 200 передвижных комплексов — как на базе треноги, так и на базе микроавтобуса. Это говорит о том, что у нас все основные дороги в Подмосковье взяты под контроль на предмет превышения скорости. В предыдущем году всего в Подмосковье было 200 камер, их количество увеличилось в 5,5 раз за год', — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он также отметил лавинообразный рост количества выносимых постановлений об административных правонарушениях в Подмосковье, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации.