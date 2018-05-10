Где массово штрафуют дачников новые камеры-ловушки ГИБДД

Прошедшее в минувшие майские праздники «открытие дачного сезона 2018», помимо хорошей погоды и мощных приступов аллергии у подверженных этому недугу граждан, ознаменовалось еще одним замечательным событием на дорогах Подмосковья. Тут чуть ли не в единочасье заработали сотни новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Власти тщательно готовились к открытию этого своеобразного «охотничьего сезона», когда сотни тысяч изголодавшихся по теплу и природе горожан ломанутся по подмосковным трассам. Именно ради сбора штрафного «урожая» с конца апреля на дорогах региона заработали, судя по официальным сообщениям, аж 1211 комплексов видеофиксации — 1011 стационарных и 200 мобильных.

Не ведающих о новых «ловушках» дачников в минувшие майские праздники штрафовали за превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора и т. п. Нарушать ПДД не стоит, это понятно. И камеры, согласно изначальной задумке, предназначаются для борьбы с этим. Однако то, как воплощается в жизнь эта идея, подталкивает к поиску совершенно иных объяснений.

Повод задуматься о том, зачем и с какой целью развешиваются новые комплексы автоматической фиксации на наших дорогах, дала невинная попытка подсчитать количество рубежей автоматического контроля скорости на маршруте, по которому автор этих строк частенько мотается на дачу. Один из путей попасть на «фазенду» пролегает по Пятницкому шоссе.