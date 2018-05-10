Где массово штрафуют дачников новые камеры-ловушки ГИБДД

Массовый выезд дачников на загородный отдых в майские праздники принесет подмосковному бюджету огромные деньги. Это уже свершившийся факт, подтвержденный статистикой.
Максим Строкер

Прошедшее в минувшие майские праздники «открытие дачного сезона 2018», помимо хорошей погоды и мощных приступов аллергии у подверженных этому недугу граждан, ознаменовалось еще одним замечательным событием на дорогах Подмосковья. Тут чуть ли не в единочасье заработали сотни новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Власти тщательно готовились к открытию этого своеобразного «охотничьего сезона», когда сотни тысяч изголодавшихся по теплу и природе горожан ломанутся по подмосковным трассам. Именно ради сбора штрафного «урожая» с конца апреля на дорогах региона заработали, судя по официальным сообщениям, аж 1211 комплексов видеофиксации — 1011 стационарных и 200 мобильных.

Не ведающих о новых «ловушках» дачников в минувшие майские праздники штрафовали за превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора и т. п. Нарушать ПДД не стоит, это понятно. И камеры, согласно изначальной задумке, предназначаются для борьбы с этим. Однако то, как воплощается в жизнь эта идея, подталкивает к поиску совершенно иных объяснений.

Повод задуматься о том, зачем и с какой целью развешиваются новые комплексы автоматической фиксации на наших дорогах, дала невинная попытка подсчитать количество рубежей автоматического контроля скорости на маршруте, по которому автор этих строк частенько мотается на дачу. Один из путей попасть на «фазенду» пролегает по Пятницкому шоссе.

24.kz

Там некоторое время назад почти везде развесили знаки ограничения скорости на уровне 50 км/ч и одновременно установили несколько новых комплексов автоматической фиксации. Но в процессе первомайской поездки пришлось испытать некий шок. От пробочного безделья начал считать встреченные комплексы и выяснил, что от МКАД до поворота на Зеленоград (на Кутузовское шоссе) придется проехать под объективами 25 камер — именно столько их тут приходится на 19 километров дороги!

Это открытие оказалось тем поразительнее, что, например, на всем Калужском шоссе от МКАД до «первой бетонки» А-107 можно насчитать всего три (3) камеры автоматической фиксации. Это на 25 километров дороги. Если поверить, что камеры расставляют ориентируясь на одну лишь аварийность, получается, что на Пятницком шоссе аварий в 10 раз больше, чем на Калужском? Верится с трудом.

А возьмем замечательную, только что реконструированную в ближнем Подмосковье многполосную Новорижскую трассу — М9 «Балтия». Куча хваленых немецких автобанов, где вообще отменены скоростные лимиты, ей и в подметки не годятся. На «Риге» максимальная разрешенная скорость равна 110 км/ч. И на отрезке МКАД — «первая бетонка» в последнее время появилось 17 стационарных камер контроля скорости. Для справки: на участке «платной Ленинградки» М11, где формально установлен тот же 110-километровый скоростной лимит, автоматический контроль скорости вообще не ведется. Вот только не надо говорить, что 12-полосная «Новая Рига» в 17 раз опасней 4-полосного «платника»…

штрафы, видеофиксация, ПДД
11 мая 2018
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