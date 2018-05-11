Оставивших место ДТП водителей будут считать пьяными

Фото: Илья Шабардин
Для водителей, покинувших место аварии, предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет. Однако скоро наказание за подобное нарушение сильно ужесточат. Как и насколько это правильно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Тем, что за оставление места ДТП в нашей стране не наказывают рублем и не сажают в тюрьму, частенько пользуются водители, находившиеся в момент аварии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предусмотренный законом арест на 15 суток с помещением нарушителя в изолятор временного содержания — не в счет, ибо судебная практика показывает, что такие случаи единичны.

Согласитесь: лучше походить год-полтора пешком, чем заплатить 30 000 рублей штрафа, а то и схватить вполне себе реальный срок заключения под стражу. К примеру, когда в «пьяной» аварии есть жертвы, виновник автоматически становится фигурантом уголовного дела. Дальше — суд и небо в клеточку.

Фото: Геннадий Черкасов

В лучшем случае осужденного отправят в колонию-поселение с возможностью выхода на свободу и частых свиданий с родственниками. В худшем — колония общего или строгого режима с отбыванием наказания в рядах самых настоящих маньяков и убийц.

При чем сесть можно — в зависимости от тяжести преступления и настроения судьи — как на пару лет, так и на девять. Именно такую вилку наказания предусматривает ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, двух или более лиц».

Так вот: в течение года федеральный законодатель должен внести изменения в ст. 264 УК РФ, устраняющие пробел, когда сбежавший с места аварии пьяный водитель может уклониться от ответственности. Ведь на сегодняшний день, по сути, определить состояние беглеца, в котором он находился в момент ДТП, не предоставляется возможным. Значит его нужно приравнять к лицу, употребившему спиртное или наркотические средства, со всеми вытекающими последствиями. По мнению юристов, подобное решение окажется единственно правильным.

Фото: Геннадий Черкасов

Напомним, что для определения опьянения у водителя требуется проведение медицинского освидетельствования. Автоматически нетрезвым драйвер признается и при отказе от участия в этой процедуре.

А находящимся в состоянии опьянения «признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений». Таковая у нас составляет 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В качестве альтернативы независимые эксперты предлагают пожизненно лишать прав оставивших место ДТП водителей. И та, и другая инициатива определенно правильные. Только так и надо наказывать подобных нарушителей, даже если при аварии никто не пострадал. Ведь поцарапанный бампер или потертое крыло на машине отнимает у автовладельца не только нервы, но и деньги.

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11 мая 2018
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