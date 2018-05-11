Оставивших место ДТП водителей будут считать пьяными

В лучшем случае осужденного отправят в колонию-поселение с возможностью выхода на свободу и частых свиданий с родственниками. В худшем — колония общего или строгого режима с отбыванием наказания в рядах самых настоящих маньяков и убийц.

При чем сесть можно — в зависимости от тяжести преступления и настроения судьи — как на пару лет, так и на девять. Именно такую вилку наказания предусматривает ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, двух или более лиц».

Так вот: в течение года федеральный законодатель должен внести изменения в ст. 264 УК РФ, устраняющие пробел, когда сбежавший с места аварии пьяный водитель может уклониться от ответственности. Ведь на сегодняшний день, по сути, определить состояние беглеца, в котором он находился в момент ДТП, не предоставляется возможным. Значит его нужно приравнять к лицу, употребившему спиртное или наркотические средства, со всеми вытекающими последствиями. По мнению юристов, подобное решение окажется единственно правильным.