ГИБДД отменяет знак «Шипы»

МВД разместило на портале раскрытия проектов нормативных актов документ, согласно которому знак «Ш» на задней части машин, «обутых» в шипованную резину, перестанет быть обязательным атрибутом. В пояснительной записке говорится, что «в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)».
По этой причине «установка указанного знака на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».
При этом «наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения». Маразм ситуации со знаком «Ш» в том, что обязанность клеить его была установлена почти год назад, в апреле 2017-го. Благодаря появлению этой поправки в ПДД, осенью прошлого года в стране наблюдался своеобразный бум спроса на эти наклейки.