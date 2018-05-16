ГИБДД отменяет знак «Шипы»

А сама ГИБДД, помнится, выпускала разъяснения для водителей, в которых утверждалось, что если инспектор остановит машину с шипованной резиной, но без знака «Шипы» на заднем стекле, водителя оштрафуют на 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Уже тогда портал «АвтоВзляд» неоднократно указывал на полную бесполезность для безопасности дорожного движения требования клеить «Ш» на машину. Собственно, большинство наших аргументов по этому вопросу четко сформулированы в нынешнем предложении МВД отправить в небытие пресловутый треугольник на заднем стекле.

На самом деле, сейчас массово маячит на задних стеклах машин еще одна не менее бесполезная и не менее мешающая обзору чем «Шипы» наклейка! Это знак «Инвалид». Некогда она применялась для обозначения в потоке машины, которой управляет человек с ограниченными возможностями. А теперь она выродилась в значок, сообщающий, что на этом авто перевозят инвалида или что бабушка совершенно здорового водителя имеет такой статус в собесе. То есть соседям по потоку на «Инвалида» в принципе плевать.

Парковка машины с таким знаком на стекле на месте, предназначенном для инвалидного транспорта, все равно разрешена лишь при наличии документов, подтверждающих инвалидность водителя или пассажира. А в Москве и этого недостаточно. Тут машина, перевозящая инвалида, должна быть заранее зарегистрирована как таковая в специальной городской базе данных. Без этого штрафы за парковку на инвалидных местах обеспечены — хоть всю машину облепи соответствующими наклейками. Одним словом, знак «Инвалид» на заднем стекле также напрашивается на отмену. Ждем-с…