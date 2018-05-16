Инвалидам разрешили парковаться под запрещающими знаками и ездить там, где запрещено

Фото wheelchairdriver.com
Важные поправки в ПДД, касающиеся не только инвалидов, но и перевозящих их людей, предложило МВД. Если они будут приняты, гражданам с ограниченными возможностями будет проще посещать не только поликлиники-больницы, но и вообще любые точки притяжения, проезд к которым и стоянка около них, как правило, ограничены соответствующими знаками..
Михаил Ростарчук

Сегодня, напомним, проезжать под знаки «Движение запрещено» и «Движение механических транспортных средств запрещено» разрешено весьма ограниченному числу транспортных средств. В первую очередь — машинам организаций федеральной почтовой связи, предприятий, находящиеся в обозначенной зоне и граждан, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Еще жестче обстоят дела с табличками «Стоянка запрещена»: тут исключение сделано только для почтовиков. Правда, во всех перечисленных случаях существует поблажка для инвалидов (и авто, их перевозящих), но не всех — только I и II групп и детей-инвалидов. И вот полицейские решились расширить список недужных людей. Согласно их поправкам в Правила дорожного движения, вскоре игнорировать запрещающие знаки смогут все транспортные средства «управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак 'Инвалид».

Правда, не совсем понятно, как будет эта новация действовать в Москве, где одной наклейки «Инвалид» недостаточно даже на официальных парковках — сотрудники МАДИ проверяют такие авто по специальным базам данных. И если вдруг выясняется, что припарковавшийся инвалид не местный — незамедлительно штрафуют его. И если учесть, что в столицу на консультации, лечение и просто по житейским надобностям приезжают тысячи не совсем здоровых людей, весьма актуальная полицейская инициатива для них окажется бессмысленной.

ПДД, безопасность дорожного движения
16 мая 2018
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