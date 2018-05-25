ГИБДД подсчитала, сколько штрафов приходит с камер

На международном форуме, посвященном обеспечению безопасности дорожного движения, врио заместителя начальника ГИБДД России Александр Быков заявил, что более 80 млн. нарушений правил дорожного движения ежегодно фиксируется в России камерами фотовидеофиксации.

— На сегодняшний день мы констатируем, что более 80 млн, почти 80% административных правонарушений, выявляется системами автоматической фотовидеофиксации, — сказал он.

Полицейская статистика утверждает, что наиболее массовое из автоматически фиксируемых нарушений — превышение скорости. По словам Быкова, система «Народный инспектор», которую ГИБДД планирует внедрить в обозримом будущем, позволит гражданам с помощью личных смартфонов фиксировать нарушения ПДД.