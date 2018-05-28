Какие запреты на парковку можно нарушать без штрафов и эвакуации

Тема запретов стоянки-остановки машины у обочины и в специализированных «карманах», не смотря на кажущуюся банальность и однозначность, содержит малоизвестные нюансы, которыми рядовые автовладельцы при желании могут пользоваться.
Максим Строкер

В крупных (да и не очень крупных) городах в достатке мест, где ограничения парковки, вводимые вроде бы в согласии с ПДД, получают некие локальные исключения. Чаще всего это оформляется так. Висит знак запрета или платной парковки, а под ним крепится так называемый «знак дополнительной информации». Чаще всего он представляет собой белую табличку, на которой черным шрифтом написано на кого распространяется (или не распространяется) действие данного знака. Например, что-то вроде: «кроме машин администрации», «для автотранспорта прокуратуры», «только для гостей отеля» и тому подобные перлы.

Подобные таблички, чаще всего, изготовлены в стиле российских государственных стандартов и требований, которые применяются при изготовлении всех дорожных знаков. И водитель, видя стандартный дорожный знак, стандартную табличку дополнительной информации (хоть и с непривычным текстом) привычно выполняет их требования — а то штраф, да еще плюс эвакуация…

Но если открыть книжечку с ПДД в разделе, где речь идет о «знаках дополнительной информации» и внимательно ее изучить, выяснится много интересного. Пытливый читатель обнаружит, в частности, что действие знака запрета или парковки может распространяться (или не распространяться) только на тип транспортного средства (грузовик, легковушка, электромобиль) или на «владельцев парковочного разрешения».

Соответственно, на табличках может быть нарисован силуэт того или иного ТС, либо текст по про «парковочное разрешение». Никаких табличек «для машин администрации» и т. п. в ПДД нет. Следовательно, подобные транспаранты незаконны и требования таких «знаков дополнительной информации» можно смело игнорировать. В качестве примера рассмотрим участок улицы Маршала Воробьева в Строгино. Стоянка на улице платная, с соответствующими знаками на обочинах. Но на этом ее отрезке над парковочными местами висят «Р» с припиской «для а/м росгвардии». Человека, знакомого с понятием «км/ч», единица измерения «а/м» на дорожном знаке обычно вводит в когнитивный ступор, но речь тут не об этом. Под этими знаками, как видно на фото, стоят сплошь частные машины. Ни одного госномера черного цвета, как положено служебному транспорту ведомства. Просто тут расположена база ОМОН. Платить, как прочие законопослушные граждане, городу за стоянку личного транспорта служивым, видимо, не с руки. Или лень (не знают как) оформлять в парковочные разрешения. Вот и появилась под знаками официально-неофициальные таблички соответствующего содержания.

Но поскольку в ПДД такой самодеятельности не предусмотрено, обычному водителю можно смело не обращать на нее внимания и руководствоваться фактическим разрешением на совершенно бесплатную стоянку: знаки «Р» имеются же. Примерно также можно поступать в аналогичных парковочных ситуациях — в строгом соответствии с ПДД.

парковка, штрафы, КоАП, эвакуаторы, платная парковка, ГИБДД
28 мая 2018
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