Какие запреты на парковку можно нарушать без штрафов и эвакуации

В крупных (да и не очень крупных) городах в достатке мест, где ограничения парковки, вводимые вроде бы в согласии с ПДД, получают некие локальные исключения. Чаще всего это оформляется так. Висит знак запрета или платной парковки, а под ним крепится так называемый «знак дополнительной информации». Чаще всего он представляет собой белую табличку, на которой черным шрифтом написано на кого распространяется (или не распространяется) действие данного знака. Например, что-то вроде: «кроме машин администрации», «для автотранспорта прокуратуры», «только для гостей отеля» и тому подобные перлы.

Подобные таблички, чаще всего, изготовлены в стиле российских государственных стандартов и требований, которые применяются при изготовлении всех дорожных знаков. И водитель, видя стандартный дорожный знак, стандартную табличку дополнительной информации (хоть и с непривычным текстом) привычно выполняет их требования — а то штраф, да еще плюс эвакуация…

Но если открыть книжечку с ПДД в разделе, где речь идет о «знаках дополнительной информации» и внимательно ее изучить, выяснится много интересного. Пытливый читатель обнаружит, в частности, что действие знака запрета или парковки может распространяться (или не распространяться) только на тип транспортного средства (грузовик, легковушка, электромобиль) или на «владельцев парковочного разрешения».