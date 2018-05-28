Почему нельзя вставать на любое место в парковочном кармане

Прямо перед парковочным карманом на 9-ой Парковой, у южного выхода из станции метро Щелковская улице установлен знак 3.27 с табличками «Работает эвакуатор» и «зона действия знака». К такой комбинации московские водители уже привыкли. Но знак, который стоит чуть дальше удивил даже их.

В глубине парковочного кармана тут установлен знак платной парковки, зона действия которого распространяется на ближайшие 10 м. Получается, что легально в этом кармане могут стоять только те машины, которые уместятся в нем после знака, если смотреть по ходу движения. Для каких целей создавались места в кармане до знака платной парковки — непонятно.

Также портал «АвтоВзгляд» узнал еще об одной ловушке на Дубининской улице. Там коммунальщики вовсю разрисовывают проезжую часть под парковочные места, которые… попадают под действие знака запрета остановки. Половина этих мест расположена сразу за знаком — по классической схеме, когда автомобилиста вводят в заблуждение несоответствием требований знаков и разметки. Особенность этого места такова, что тут остановка запрещается не только после, но и до знака, о чем сообщает соответствующая табличка.

Таким образом, порядка 100—150 метров до знака, с размеченными парковочными местами, попадают в его зону действия. А значит не подозревающие о запрете автовладельцы, которые будут парковаться перед знаком, рискуют, вернувшись к машине, не обнаружить ее, утащенную эвакуатором на штрафстоянку.