Кто, кроме гаишника, может выписать штраф за нарушение ПДД

Вопрос о полномочиях полицейских регулирует целый ряд нормативно-правовых документов, но разобраться в них совсем непросто. Прежде всего, обязанность контролировать соблюдение требований безопасности дорожного движения возложена на ГИБДД. Об этом говорит Административный регламент, утвержденный Приказом МВД № 664. Другие сотрудники правоохранительных органов могут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения, но только совместно с ДПС ГИБДД.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

В то же время Закон РФ «О полиции» (подпункт 20 пункта 1 статьи 13) разрешает любому сотруднику правоохранительных органов останавливать машины, но с одной оговоркой — «если это необходимо для выполнения возложенных на него обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения».

Однако рядовой водитель может не знать всех этих подведомственных нормативно-правовых актов, так как при управлении автомобилем он обязан четко руководствоваться ПДД. А там сказано, что право остановки транспортных средств предоставлено только регулировщикам (пункт 2.4). В свою очередь регулировщиком может быть не только сотрудник ГИБДД, но и наделенный полномочиями любой сотрудник полиции (пункт 1.2), одетый по установленной форме.