Кто, кроме гаишника, может выписать штраф за нарушение ПДД

Представьте, что остановивший вас полицейский показывает удостоверение сотрудника патрульно-постовой службы и объявляет, что собирается составить административный протокол. Имеет ли право правоохранитель, не работающий в ГИБДД, выписывать штраф водителю за нарушение ПДД, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Вопрос о полномочиях полицейских регулирует целый ряд нормативно-правовых документов, но разобраться в них совсем непросто. Прежде всего, обязанность контролировать соблюдение требований безопасности дорожного движения возложена на ГИБДД. Об этом говорит Административный регламент, утвержденный Приказом МВД № 664. Другие сотрудники правоохранительных органов могут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения, но только совместно с ДПС ГИБДД.
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
В то же время Закон РФ «О полиции» (подпункт 20 пункта 1 статьи 13) разрешает любому сотруднику правоохранительных органов останавливать машины, но с одной оговоркой — «если это необходимо для выполнения возложенных на него обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения».
Однако рядовой водитель может не знать всех этих подведомственных нормативно-правовых актов, так как при управлении автомобилем он обязан четко руководствоваться ПДД. А там сказано, что право остановки транспортных средств предоставлено только регулировщикам (пункт 2.4). В свою очередь регулировщиком может быть не только сотрудник ГИБДД, но и наделенный полномочиями любой сотрудник полиции (пункт 1.2), одетый по установленной форме.
Проверка документов
ПДД также обязывает водителя в случае остановки передать по требованию сотрудника правоохранительных органов водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, полис ОСАГО и прочие необходимые бумаги (пункт 2.1.1.).
Если речь идет конкретно о патрульно-постовой службе полиции (ППСП), то перечню ее полномочиий по обеспечению безопасности дорожного движения посвящен целый раздел под номером 218 Устава ППСП.
Там указано, что ее сотрудник обязан предотвращать управление автомобилем пьяными водителями, при ДТП сообщать дежурному или наряду ДПС, во взаимодействии с гаишниками устранять помехи дорожного движения, до прибытия следственно-оперативной группы устанавливать личность водителей, пассажиров, марку, цвет регистрационный знак автомобилей, скрывшихся с места происшествия и т. д.
Что касается составления протокола об административном правонарушении, то с осени прошлого года вступил в силу новый Перечень должностных лиц МВД (Приказ N685), которым разрешено это делать. Согласно документу, теперь едва ли не все должностные лица МВД могут зафиксировать на бумаге любое правонарушение, описанное в КоАП, но с одной важной оговоркой: «с учетом осуществляемых полномочий». Что под этим подразумевается, остается большой загадкой, потому что конкретного определения этой формулировки в нормативных аках МВД нет.
Будем надеяться, что, например, инспектор по делам несовершеннолетних все-таки не станет оформлять протокол за пьяное вождение. Но получается, если при этом в машине ехал ребенок, то такие права у него есть. Все это остается домысливать в конкретной ситуации.
В любом случае, повторимся, рядовому водителю разобраться в подобной недосказанности закона в отношении полномочий полицейских очень сложно. Тем более, что любой сотрудник МВД всегда может сослаться на закон «О полиции», где черным по белому сказано, что он имеет право (полномочия) «составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства и применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях» (статья 13, пункт 1).