Пять причин, по которым машину отвезут на штрафстоянку

Не секрет, что по закону гражданин может временно лишиться своего личного имущества, в том числе и автомобиля. Но для этого вам должны предъявить веские причины, прописанные в Административном кодексе. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, за какие нарушения представитель правоохранительных органов может задержать вашу машину и отправить ее на штрафстоянку.
Самым вопиющим прегрешением водителя считается управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение вашу машину увезут на спецстоянку, а еще выпишут административный штраф в размере 30 000 рублей и лишат прав на срок от полутора до двух лет. То же самое грозит, если вы передали руль пьяному другу или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Отсутствие документов
Если у автолюбителя при себе не окажется водительского удостоверения или свидетельства о регистрации, его также отстранят от управления машиной. Ситуацию исправит товарищ, имеющий право ехать за штурвалом дальше, иначе машину эвакуируют на спецстоянку. Но в любом случае санкции неизбежны: человеку, у которого никогда не было прав, выпишут штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. А, если водитель сел за руль после лишения в/у, ему придется выложить 30 000, либо его арестуют на срок до 15 суток. За езду без регистрационных документов придется автолюбитель расстанется с пятью сотнями кровно заработанных.
Неисправный автомобиль
Согласно КоАП нельзя управлять автомобилем с неисправностями в тормозной системе или в рулевом управлении. За эти нарушения также оштрафуют на 500 «деревянных» и отстранят водителя от управления, пока машину не будет отремонтирована. Хорошо, если есть возможность это сделать на месте, но в обратном случае придется транспортировать ее на эвакуаторе в ремонтную мастерскую. Иначе она уедет на спецстоянку.
Стоянка в запрещенном месте
Не секрет, что машину эвакуируют без вашего ведома, если вы ее припаркуйте, создав помеху другим участникам движения, либо оставите в неположенном месте: под соответствующими запрещающими знаками, на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, эстакадах, мостах, путепроводах, ближе 15 метров от мест остановки общественного транспорта и т. д. Штраф за эти нарушения варьируется от 500 до 3000 рублей.
Неправильная перевозка грузов
Закон допускает отстранение водителя от управления автомобилем за транспортировку опасных грузов без необходимых сопровождающих документов или на машине, не предназначенной для таких перевозок. Кроме того, подобные меры предусмотрены за неправильную перевозку крупногабаритных грузов. Штраф за эти правонарушения составляет 500 рублей.