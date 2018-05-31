Пять причин, по которым машину отвезут на штрафстоянку

Езда в нетрезвом виде

Самым вопиющим прегрешением водителя считается управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение вашу машину увезут на спецстоянку, а еще выпишут административный штраф в размере 30 000 рублей и лишат прав на срок от полутора до двух лет. То же самое грозит, если вы передали руль пьяному другу или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Отсутствие документов

Если у автолюбителя при себе не окажется водительского удостоверения или свидетельства о регистрации, его также отстранят от управления машиной. Ситуацию исправит товарищ, имеющий право ехать за штурвалом дальше, иначе машину эвакуируют на спецстоянку. Но в любом случае санкции неизбежны: человеку, у которого никогда не было прав, выпишут штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. А, если водитель сел за руль после лишения в/у, ему придется выложить 30 000, либо его арестуют на срок до 15 суток. За езду без регистрационных документов придется автолюбитель расстанется с пятью сотнями кровно заработанных.