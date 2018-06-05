Где в Москве установят камеры-ловушки ГИБДД нового поколения

— Сейчас у нас тестируются комплексы, которые поворачиваются на 360 градусов. Это еще один такой шаг и если мы удачно все это оттестируем, то фактически камера будет в зоне видимости фиксировать все нарушения. Сейчас тестовые испытания пройдут, и по 100 адресам Москвы может появиться такая система. И если никаких проблем не возникнет, то будем работать, — сообщил ТАСС начальник Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

Напомним, что московские власти намерены довести общее число комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на улицах города до почти 2500 единиц. Предполагается, что большинство из них будет подключено к действующей в Москве полицейской системе «Пит-стоп».

— Сотрудник подъезжает на пост, включает комплекс и видит все камеры в зоне обслуживания поста. И как только машина превышает скорость на 80 км/ч, инспектор видит, через какое время она будет на посту, после чего останавливает нарушителя.За четыре месяца этого года, благодаря этим комплексам, было привлечено к ответственности около 70 человек, — рассказал о работе «Пит-стопа» Коваленко.