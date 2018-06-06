Из-за ЧМ-2018 по футболу в столицу запрещен въезд автобусов

На время проведения ЧМ-2018 в Подмосковье на подъездах к столице установили 30 знаков запрета въезда иногородних автобусов, не имеющих соответствующим образом оформленного разрешения, — отчиталась пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор».

— Наибольшее количество знаков установлено на Каширском и Волоколамском шоссе — по четыре щита, а также на Пятницком и Егорьевском шоссе (автодорога Москва-Егорьевск-Тума-Касимов) — по три щита, — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что с 1 июня по 17 июля этого года в Москву имеют право въезжать лишь автобусы, перевозящие пассажиров по регулярным муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах города, оснащенные аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС и получившие разрешение на въезд от территориального органа МВД.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.