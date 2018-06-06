Какие изменения в ПДД вступили в силу с начала лета

Июнь ознаменовался введением ряда поправок в ПДД и Федеральном законе об ОСАГО. Как это у нас часто бывает, и в этот раз не обошлось без противоречий в юридических формулировках, которые наверняка введут в заблуждение многих автолюбителей…
Напомним, что до 1 июня текущего года самостоятельное оформление ДТП было возможно только в случае отсутствия разногласий участников по поводу обстоятельств происшествия. Но согласно недавним поправкам, внесенным в Федеральный закон об ОСАГО, сотрудникам ГИБДД теперь необязательно приезжать на место аварии даже при наличии каких-либо разночтений между гражаданами.
При этом участники ДТП в обязательном порядке должны убрать автомобили с проезжей части, предварительно зафиксировав их расположение с помощью спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС или специального приложения для смартфона. А максимальная выплата в этом случае не должна превышать 100 000 рублей, что на 50 000 выше прежнего предела.
Портал «АвтоВзгляд» уже задавался логичным вопросом: а что если в такой ситуации установленное в автомобиле оборудование ГЛОНАСС не работает, а у смартфона сел аккумулятор или он вовсе сломался? Ведь за то, что водитель оставит машину на проезжей части, ему выпишут штраф 1000 рублей. К тому же формально инспектор ГИБДД может обвинить его в том, что он покинул место ДТП, а это уже грозит лишением «прав» на срок до полутора лет.
С другой стороны, если он уберет машину, не зафиксировав ее месторасположение по указанным причинам, то он лишится возможности получить страховое возмещение.
Еще одна несостыковка заключается в том, что пункт 2.5 ПДД до сих пор запрещает трогать автомобиль после любого дорожно-транспортного происшествия: «водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки». Каким требованиям следовать в этой ситуации совсем непонятно.
С остальными изменениями правил все вроде бы ясно. Теперь в соответствии с поправками в ПДД инвалидам III группы разрешено устанавливать на стекло машины знак «Инвалид», который дает право бесплатно парковаться на льготных местах, обозначенных по всем установенным правилам. К тому же этот стикер позволяет на законном основании игнорировать знаки, запрещающие стоянку и остановку.
Знак «Шипы»
Начало лета ознаменовалось также отменой обязательной установки знака «Шипы» на машины с соответствующей резиной. МВД полагает, что подавляющему большинству водителей не под силу вычислить длину тормозного пути по букве «Ш» на заднем стекле впереди идущей машины. Почему чиновники об этом не догадывались в прошлом году, когда ввели это правило, остается тайной за семью печатями.
Новая разметка
Кроме того, вступил в силу новый ГОСТ на дорожную разметку. Синими линиями обозначаются элементы, меньше всего влияющие на безопасность: например, дуги движения на перекрестках и места парковки. Продольные линии желтого цвета теперь будут наносится наряду с белыми, так как их проще заметить в условиях плохой видимости. Кроме того, в новом ГОСТе зафиксированы правила нанесения стрелки разворота и «вафельной» разметки, запрещающей остановку на перекрестке. Введены также два новых вида пешеходных переходов, и даже обозначение мест для зарядки электромобилей.