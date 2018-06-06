Какие изменения в ПДД вступили в силу с начала лета

Портал «АвтоВзгляд» уже задавался логичным вопросом: а что если в такой ситуации установленное в автомобиле оборудование ГЛОНАСС не работает, а у смартфона сел аккумулятор или он вовсе сломался? Ведь за то, что водитель оставит машину на проезжей части, ему выпишут штраф 1000 рублей. К тому же формально инспектор ГИБДД может обвинить его в том, что он покинул место ДТП, а это уже грозит лишением «прав» на срок до полутора лет.

С другой стороны, если он уберет машину, не зафиксировав ее месторасположение по указанным причинам, то он лишится возможности получить страховое возмещение.

Еще одна несостыковка заключается в том, что пункт 2.5 ПДД до сих пор запрещает трогать автомобиль после любого дорожно-транспортного происшествия: «водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки». Каким требованиям следовать в этой ситуации совсем непонятно.