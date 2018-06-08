Ошибочные штрафы с камер разрешат отменять автоматически

Депутаты законодательного собрания Вологодской области внесли на рассмотрение коллег из Госдуму проект дополнения КоАП новой статьей. Поводом к федеральному законотворчеству для регионального парламента стал случай, когда одна из камер автоматической фиксации нарушений ПДД сломалась и за 2,5 месяца зафиксировала 10 000 несуществующих нарушений правил водителями. Аналогичные случаи,по данным вологодских депутатов, имели место в Москве, Татарстане, Волгоградской и Тюменской областях. И везде на основании некорректных данных выписывались штрафные постановления.

В конце концов сотрудники местных ЦАФАП узнавали о техническом сбое камеры и устраняли его. Однако отменить неправильные постановления, согласно действующему КоАП, можно только после заявления самого оштрафованного водителя, в котором он должен представить доказательства своей невиновности. Гражданину в подобных случаях доказать, «что он не верблюд» крайне сложно.

Сотрудники же полиции по собственной инициативе отменить штрафное постановление не имеют права, даже если осведомлены о его ошибочности. В связи с этим вологодские депутаты предлагают дополнить КоАП статьей 30.20, которая предусматривает возможность отмены штрафного постановления самими сотрудниками полиции, без участия водителя, в случае, когда выяснится, что камера автоматической фиксации работала некорректно.