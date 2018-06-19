Когда 50-процентная скидка на штраф может не сработать

Автовладельцы уже привыкли, что если штраф заплатишь сразу, его сумма автоматически уменьшается вдвое. Однако так бывает не всегда.
Максим Строкер

Больше двух лет прошло с тех пор, как стало возможно платить половину суммы штрафа за нарушение ПДД. Закон разрешает это лишь когда ты перечисляешь причитающееся государству деньги в течении первых 20 дней с момента вынесения постановления об административном наказании. Чаще всего это касается случаев, когда проступок на дороге зафиксирован полицейской камерой. За время существования системы «скидок по штрафам» этот механизм стал настолько привычен, что автовладельцы порой уже и не вспоминают, что может быть как-то иначе — без 50-процентного «дисконта».

А иначе бывает — и довольно часто. В статье 32.2 КоАП оговорены условия, когда скидка при уплате штрафа не положена в принципе. Половиной штрафа не обойдешься при наказании за пьяное вождение или за передачу управления машиной пьяному (статья 12.8), за ДТП с пострадавшими (статья 12.24), за отказ от медосвидетельствования (статья 12.26), за выпивку после ДТП (ч. 3 статьи 12.27), за повторный проезд на на красный свет (ч. 3 статьи 12.12), повторный выезд на «встречку» (ч. 5 статьи 12.15), повторную езду во встречном направлении по односторонней дороге (ч. 3.1 статьи 12.16), повторное управление незарегистрированной машиной (ч. 11 статьи 12.1).

На этом список «бесскидочных» статей в 12 главе федерального КоАП заканчивается. По всем прочим нарушениям, упоминаемым в «автомобильном» разделе кодекса, скидка возможна. Однако существуют и иные административные грехи автомобилистов, которые описаны, в частности, в региональных нормативных актах.

На них 50-процентная скидка также не распространяется. Так, парковка на газоне, за которую например, согласно московскому КоАП, автовладельца могут оштрафовать на 5000 рублей, ни под какие преференции при оплате не подпадает. Когда бы нарушитель ни заплатил положенное — хоть через день, хоть через два месяца после получения копии постановления.

Никаких поблажек не предусмотрено в столичном законодательстве и при штрафе за неоплату парковки на платном участке улицы — плати 2500 рублей в казну, жадина, и точка!

Напомним также, что имеются и иные штрафы для автовладельцев, скидка по которым не предусмотрена. Речь идет, к примеру, о штрафе за стоянку машины в водоохранной зоне реки. По статье 8.42 КоАП «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности» грозит штрафом 3000—4500 бесскидочных рублей.

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19 июня 2018
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