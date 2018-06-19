Когда 50-процентная скидка на штраф может не сработать

Больше двух лет прошло с тех пор, как стало возможно платить половину суммы штрафа за нарушение ПДД. Закон разрешает это лишь когда ты перечисляешь причитающееся государству деньги в течении первых 20 дней с момента вынесения постановления об административном наказании. Чаще всего это касается случаев, когда проступок на дороге зафиксирован полицейской камерой. За время существования системы «скидок по штрафам» этот механизм стал настолько привычен, что автовладельцы порой уже и не вспоминают, что может быть как-то иначе — без 50-процентного «дисконта».

А иначе бывает — и довольно часто. В статье 32.2 КоАП оговорены условия, когда скидка при уплате штрафа не положена в принципе. Половиной штрафа не обойдешься при наказании за пьяное вождение или за передачу управления машиной пьяному (статья 12.8), за ДТП с пострадавшими (статья 12.24), за отказ от медосвидетельствования (статья 12.26), за выпивку после ДТП (ч. 3 статьи 12.27), за повторный проезд на на красный свет (ч. 3 статьи 12.12), повторный выезд на «встречку» (ч. 5 статьи 12.15), повторную езду во встречном направлении по односторонней дороге (ч. 3.1 статьи 12.16), повторное управление незарегистрированной машиной (ч. 11 статьи 12.1).