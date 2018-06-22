Штраф за превышение средней скорости хотят отменить

В Государственную Думу внесен проект поправок в КоАП, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на отрезке дороги.
Алексей Батушенко

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, запрещающий штрафовать водителей на основании данных камер автоматической фиксации, контролирующих среднюю скорость на отрезке дороги. В пояснительной записке к проекту поправок в КоАП указывается, что в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов.

По этой технологии две камеры фиксируют скорость машины в начале и конце отрезка дороги. Затем вычисляется средняя скорость движения авто между точками регистрации. И если она превышает скоростной лимит, на автовладельца налагается административное взыскание по соответсвующей статье КоАП РФ. Считаем, пишут депутаты, что применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость». В связи с этим, депутаты предлагают дополнить статью 1.5 КоАП предложением:

«Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке дороги на основании расчета средней скорости движения ТС на данном участке, а также фиксация нарушения правил расположения машины на участке дороги на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

А в статье 12.9 КоАП они хотят прописать, что «привлечение к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, допустимо только в случае фиксации превышения установленной скорости движения транспортного средства в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

– Поправки относятся и к ситуациям, когда видеокамеры фиксируют изменение расположения ТС на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части. Например, считается нарушением, если автомобиль въехал в тоннель по одной полосе, а выехал по другой. Но если не зафиксировано конкретно установленное место и конкретно установленное время, то все остальное — догадки, домыслы и искусственные расчеты, которые не могут служить основанием для привлечения к административной ответственности, — пояснил свою позицию порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, ГИБДД
22 июня 2018
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