Штраф за превышение средней скорости хотят отменить

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, запрещающий штрафовать водителей на основании данных камер автоматической фиксации, контролирующих среднюю скорость на отрезке дороги. В пояснительной записке к проекту поправок в КоАП указывается, что в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов.
По этой технологии две камеры фиксируют скорость машины в начале и конце отрезка дороги. Затем вычисляется средняя скорость движения авто между точками регистрации. И если она превышает скоростной лимит, на автовладельца налагается административное взыскание по соответсвующей статье КоАП РФ. Считаем, пишут депутаты, что применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость». В связи с этим, депутаты предлагают дополнить статью 1.5 КоАП предложением: