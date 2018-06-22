Штраф за превышение средней скорости хотят отменить

«Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке дороги на основании расчета средней скорости движения ТС на данном участке, а также фиксация нарушения правил расположения машины на участке дороги на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

А в статье 12.9 КоАП они хотят прописать, что «привлечение к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, допустимо только в случае фиксации превышения установленной скорости движения транспортного средства в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

– Поправки относятся и к ситуациям, когда видеокамеры фиксируют изменение расположения ТС на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части. Например, считается нарушением, если автомобиль въехал в тоннель по одной полосе, а выехал по другой. Но если не зафиксировано конкретно установленное место и конкретно установленное время, то все остальное — догадки, домыслы и искусственные расчеты, которые не могут служить основанием для привлечения к административной ответственности, — пояснил свою позицию порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.