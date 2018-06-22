Сколько денег бюджету принесли нарушители ПДД

Второе место в рейтинге досталось республике Татарстан. Нерадивые автомобилисты обеспечили казне региона чуть больше 3-х млрд рублей или, в пересчете на проценты, 0,97%. Тройку лидеров закрывает Московская область — 2,9 млрд или 0,42%. Самыми «жадными» автомобилистами оказались жители Ингушетии, пополнив бюджет всего на 455 тысяч. Это ничтожно малая доля от общей суммы — какие-то 0,0016%.

Аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза», кроме прочего, предоставила и другой рейтинг, который дает более чёткую картину. Специалисты пересчитали сумму штрафа за прошлый год на одного среднестатистического жителя региона. Больше остальных заплатил обыватель из республики Калмыкия — 1 396,19 рубля. Второе «почетное» место занял москвич — 1 361 рубль. Татарстан оказался на третьем месте: 783,56 рубля пришлось на одного жителя республики.

Из этих данных видно, что штрафники, нарушившие ПДД, внесли заметную цифру в бюджеты субъектов РФ. Значительную роль сыграло то, что контролируют перемещения на дорогах в основном автоматические системы, с ними не поспоришь и их не подкупишь. И работают они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Лучший способ сохранить свой кошелек — соблюдать правила дорожного движения.