Что делать, если ГИБДД отказывает в регистрации транспортного средства

Для начала попробуйте обратиться к непосредственному руководству того подразделения ГАИ, где возникли проблемы. Разумеется, идти к высокопоставленным должностным лицам нужно не с пустыми руками, а с заявлением, строгая форма которого на сегодняшний день не определена. В документе должны быть указаны дата первого обращения, причина отказа, а также ваши доводы — почему вы убеждены, что вас отвергли безо всякого на то основания.

Передать заявление можно как лично в руки начальнику отдела ГИБДД, так и по почте — электронной или заказным письмом. Согласно закону, срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати рабочих дней с момента регистрации. Если же по итогу вы получили еще один немотивированный отказ — направляйтесь в Арбитражный суд. Но помните, что часики тикают, и у вас на обжалование остается меньше трех месяцев.

Передается исковое заявление — на выбор — в суд по месту вашей регистрации или злосчастного подразделения ГАИ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 124 КАС РФ, в документе необходимо указать требование «о признании незаконным решение, принятое должностным лицом подразделения ГИБДД (добавить ФИО сотрудника и номер отдела), об отказе в регистрации транспортного средства». И «обязать ответчика произвести постановку авто на учет».