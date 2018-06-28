Что делать, если ГИБДД отказывает в регистрации транспортного средства

Сама по себе процедура постановки машины на учет в ГИБДД несложная. Однако для некоторых автовладельцев этот процесс оборачивается настоящим кошмаром. И чаще всего «головную боль» вызывает отказ Госавтоинспеции регистрировать транспортное средство по той или иной совершенно несправедливой причине.
Поводов для отказа в постановке на учет транспортного средства на самом деле предостаточно. Гаишники могут «развернуть» вас, если обнаружат какую-либо ошибку в документах, не досчитаются нужной «бумажки» (к примеру, прежнего СТС), увидят, что внесены изменения в конструкцию кузова, найдут VIN-код авто в перечне номеров угнанных машин и так далее.
В случае, когда вы согласны с представителем ГИБДД — то есть признаете, что он отказывает в регистрации, в общем-то, по делу — вопросов возникать не должно. Устраняете причину и пробуете снова. Но что делать, когда повод, по вашему мнению, совершенно несуразный? Отстаивайте свои права — попытайтесь обжаловать решение. И имейте в виду, что на это у вас есть три месяца с момента, когда вам отказали.
Для начала попробуйте обратиться к непосредственному руководству того подразделения ГАИ, где возникли проблемы. Разумеется, идти к высокопоставленным должностным лицам нужно не с пустыми руками, а с заявлением, строгая форма которого на сегодняшний день не определена. В документе должны быть указаны дата первого обращения, причина отказа, а также ваши доводы — почему вы убеждены, что вас отвергли безо всякого на то основания.
Передать заявление можно как лично в руки начальнику отдела ГИБДД, так и по почте — электронной или заказным письмом. Согласно закону, срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати рабочих дней с момента регистрации. Если же по итогу вы получили еще один немотивированный отказ — направляйтесь в Арбитражный суд. Но помните, что часики тикают, и у вас на обжалование остается меньше трех месяцев.
Передается исковое заявление — на выбор — в суд по месту вашей регистрации или злосчастного подразделения ГАИ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 124 КАС РФ, в документе необходимо указать требование «о признании незаконным решение, принятое должностным лицом подразделения ГИБДД (добавить ФИО сотрудника и номер отдела), об отказе в регистрации транспортного средства». И «обязать ответчика произвести постановку авто на учет».
Само собой, помимо требований, нужно вписать наименование суда, ваши паспортные данные и контакты, телефон и адрес подразделения ГИБДД со сведениями о сотруднике, дату принятия оспариваемого решения и номер соответствующего документа, официальные причины отказа и ваши обоснования несправедливости этого действия. Оплачиваете госпошлину и передаете комплект документов в суд.
По результатам рассмотрения заявления, на которое отведено тридцать дней с момента начала делопроизводства, может быть принято решение о полном или частичном удовлетворении требований или же об очередном отказе. Если уж вы и с Фемидой не согласны, то следует заручиться поддержкой опытного адвоката и подать апелляцию.
Напомним, что на регистрацию автомобиля — нового или с пробегом — собственнику дается лишь десять дней с момента покупки. А эксплуатация ТС по истечению этого срока карается штрафом в размере 1500 — 2000 рублей для физических лиц, 2000 — 3500 рублей — для должностных и 5000 — 10 000 «деревянных» — для юридических. Об этом говорится в ч.1 статьи 19.22 КоАП «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок».