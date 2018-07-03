Можно ли в «День ГИБДД (ГАИ)» рассчитывать на поблажки ДПС

Третьего июля водителю имеет смысл вспомнить, что именно в этот день в 1936 году была официально создана государственная автомобильная инспекция РФ. По этой причине 3-е число второго летнего месяца официально считается «Днем ГИБДД». В эту дату все «причастные» к ней, как и положено, «в дым». За исключением тех, кто согласно графику «тащит службу» на дорогах Родины. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить: влияет ли профессиональная радость по поводу наступления 3-го июля на отношения водитель-ГИБДД? Для этого решено было провести импровизированный блитц-опрос сотрудников ДПС, коих сейчас на улицах Москвы и дорогах Подмосковья полным-полно из-за «усиления» по поводу ЧМ-2018.
Мы не стали пугать полицейских, представляясь сотрудниками СМИ, а просто по-человечески общались с ними, когда те останавливали наши машины для проверки документов. Заметим, что практически все служивые, когда слышали поздравление с праздником из уст остановленного водителя, в первый момент несколько терялись. Чувствовалось, что не ожидают они такого внимания к своему «междусобойчику» со стороны посторонних. Доброе слово и кошке приятно, как говорится. Только один из инспекторов, встреченных в этот день, в ответ на поздравление что-то хмуро буркнул в ответ и насупившись принялся сосредоточенно вникать в написанное в «правах» автора этих строк. Возможно, это был «оборотень в погонах».