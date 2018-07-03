Можно ли в «День ГИБДД (ГАИ)» рассчитывать на поблажки ДПС

Его спрашивать о взаимоотношениях с водителями в честь 3-го июня как-то не захотелось, все и так было ясно. А прочие инспектора на человеческий контакт вполне себе шли. Так, один из них на вопрос о снисходительном отношении к водителю в «День ГИБДД» пожал плечами и сообщил, что все зависит от самого водителя. Мол, если тот не устраивает театральных сцен в духе «вы не представились, не показали удостоверение» и т. п., то за незначительное нарушение вполне может отделаться предупреждением, а не штрафом. Вот только с любителями глухой тонировки наш инспектор даже в свой профессиональный праздник мириться не готов. Чем-то они ему явно насолили.

Еще один собеседник в погонах отшутился, что он в праздник не будет оформлять протокол при условии, если нарушителем окажется красивая девушка-водитель, да и то, коли она его поцелует. Остальные опрошенные сотрудники отвечали в том духе, что, по логике, в их профессиональный праздник скорее к ним, к сотрудникам ГИБДД, всем окружающим следовало бы проявлять снисходительность. И водителям в том числе. Мол, какая вообще кому разница, у кого какой и когда праздник? Если человек, например, устроил пьяное ДТП в свой день рождения, его что, снисходительно по головке погладить нужно?

Таким образом, портал «АвтоВзгляд» убедился, что ждать милостей от ГИБДД даже в их профессиональный праздник — занятие пустое.