Можно ли в «День ГИБДД (ГАИ)» рассчитывать на поблажки ДПС

Ежегодно 3-го июля в России официально отмечается «День ГИБДД (ГАИ)». Можно ли в честь такого радостного события уговорить сотрудника ДПС отнестись с большей лояльностью к незначительным нарушениям ПДД?
Максим Строкер

Третьего июля водителю имеет смысл вспомнить, что именно в этот день в 1936 году была официально создана государственная автомобильная инспекция РФ. По этой причине 3-е число второго летнего месяца официально считается «Днем ГИБДД». В эту дату все «причастные» к ней, как и положено, «в дым». За исключением тех, кто согласно графику «тащит службу» на дорогах Родины. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить: влияет ли профессиональная радость по поводу наступления 3-го июля на отношения водитель-ГИБДД? Для этого решено было провести импровизированный блитц-опрос сотрудников ДПС, коих сейчас на улицах Москвы и дорогах Подмосковья полным-полно из-за «усиления» по поводу ЧМ-2018.

Мы не стали пугать полицейских, представляясь сотрудниками СМИ, а просто по-человечески общались с ними, когда те останавливали наши машины для проверки документов. Заметим, что практически все служивые, когда слышали поздравление с праздником из уст остановленного водителя, в первый момент несколько терялись. Чувствовалось, что не ожидают они такого внимания к своему «междусобойчику» со стороны посторонних. Доброе слово и кошке приятно, как говорится. Только один из инспекторов, встреченных в этот день, в ответ на поздравление что-то хмуро буркнул в ответ и насупившись принялся сосредоточенно вникать в написанное в «правах» автора этих строк. Возможно, это был «оборотень в погонах».

Его спрашивать о взаимоотношениях с водителями в честь 3-го июня как-то не захотелось, все и так было ясно. А прочие инспектора на человеческий контакт вполне себе шли. Так, один из них на вопрос о снисходительном отношении к водителю в «День ГИБДД» пожал плечами и сообщил, что все зависит от самого водителя. Мол, если тот не устраивает театральных сцен в духе «вы не представились, не показали удостоверение» и т. п., то за незначительное нарушение вполне может отделаться предупреждением, а не штрафом. Вот только с любителями глухой тонировки наш инспектор даже в свой профессиональный праздник мириться не готов. Чем-то они ему явно насолили.

Еще один собеседник в погонах отшутился, что он в праздник не будет оформлять протокол при условии, если нарушителем окажется красивая девушка-водитель, да и то, коли она его поцелует. Остальные опрошенные сотрудники отвечали в том духе, что, по логике, в их профессиональный праздник скорее к ним, к сотрудникам ГИБДД, всем окружающим следовало бы проявлять снисходительность. И водителям в том числе. Мол, какая вообще кому разница, у кого какой и когда праздник? Если человек, например, устроил пьяное ДТП в свой день рождения, его что, снисходительно по головке погладить нужно?

Таким образом, портал «АвтоВзгляд» убедился, что ждать милостей от ГИБДД даже в их профессиональный праздник — занятие пустое.

превышение скорости, выделенная полоса, штрафы, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
3 июля 2018
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