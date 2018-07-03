ПАК ПМ: почему московские штрафы за парковку на тротуаре незаконны

Порталу «АвтоВзгляд» тали известны нелицеприятные подробности работы мобильного приложения «Помощник Москвы», с помощью которого любой желающий может «наказать» соседа-автовладельца штрафом в 3000 рублей. С точки зрения законодательства России, как выяснилось, столичный «Помощник» — не более чем инструмент самоуправства и беззакония.
Максим Строкер

Любой житель или гость столицы может скачать на свой личный смартфон или планшет приложение «Помощник Москвы» и с его помощью штрафовать всех водителей, которые по его мнению неправильно паркуются в городе. Вы видите машину-нарушителя, достаете свой мобильник, включаете приложение и фоткаете транспортное средство негодяя. Все. Нарушитель правил парковки получает штраф, а вам ЦОДД начисляет бонусы — как «активному гражданину». Задумка по идее неплохая, только реализована она оказалась через то самое место. Да и злоупотреблений со стороны граждан-«помощников», как показывает изучение соцсетей, хватает.

Ради бонусов, как выясняется, можно и сжульничать, устроив при этом автовладельцу проблемы со штрафом. Для этого достаточно лишь выбрать «правильный» ракурс съемки «Помощником Москвы». Главная причина подобных безобразий в том, что само существование всей этой системы незаконно по определению. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) — так он называется официально — выносит постановления о штрафах в порядке примечания к статьям 1.5, 2.6.1, и части 3 статьи 28.6 РФ КоАП — «в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».

  • Пример "талантливой" фотосъемки безвестного активиста. Поясняющая табличка, которую плохо видно на фото в «Помощнике Москвы» , на самом деле разрешает парковку легковушек.

Статья 26.8 под специальными техническими средствами понимает «измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку». То есть, все комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД — «парконы», «Стрелки», «Автодории» и прочие «Автоураганы» регулярно проходят поверку. В противном случае штрафы, оформленные с их помощью, будут просто недействительны.

А в «Помощнике Москвы» используются самые обычные смартфоны граждан, которые никаких поверок (по понятным причинам) не проходят. Смартфону совсем не обязан определять свое местоположение с точностью до сантиметра — это вам не самоходная пусковая установка баллистических ракет. По этой причине «Помощник» вполне может, к примеру, сфотографировать машину, стоящую по правилам на одной стороне улицы, а ее координаты указать так, словно дело происходит на другой стороне проезжей части, где стоянка запрещена. В результате водителю — 3000 рублей штрафа, а владельцу смартфона — баллы, которые он может потом превратить в свои бесплатные поездки на городском транспорте, например.

Кроме того, ПАК ПМ по факту вообще не являются средством автоматической фотовидеофиксации. Ведь единственная его автоматическая функция — создание фотографии машины.

  • Машина на фото, на самом деле, стоит у дома номер 58, а оштрафована за стоянку у дома 58, что на противоположной стороне улицы. Как на самом деле выглядит дом 55 прекрасно видно на панорамах из Яндекса.

Все остальное — обнаружение нарушения и его фиксация — полностью отдано на откуп компетентности и добросовестности владельца смартфона. Но несмотря на это, столичный ЦОДД, исправно выписывает штрафы на основании крайне сомнительных с точки зрения закона материалов.

Есть еще один неприятный аспект применения «Помощника Москвы». По идее, поскольку речь идет о ручной фиксации правонарушения частными лицами, отсылка ее результатов должна приравниваться к подаче заявления «в органы» свидетелем безобразия. В случае вранья со стороны очевидца ДТП, например, его можно привлечь к ответственности за это.

А если лжесвидетельствовать через «Помощника Москвы», то максимум, что тебе грозит — блокировка акаунта. Зато незаконно оштрафованному автовладельцу придется побегать по инстанциям в попытках опротестовать штраф.

Самое удивительное в сложившейся ситуации то, что незаконная деятельность, которую ведут «активные граждане» и ЦОДД столицы при помощи «Помощника Москвы» уже около двух лет, совершенно не интересует, например, прокуратуру и МВД. Хотя, по факту, дело выглядит так, как если б жители города самостийно и в массовом порядке устанавливали у своих подъездов самодельные комплексы автоматической фиксации, и потом с их помощью выписывались бы штрафы всем, кто проехал мимо на машине…

парковка, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор
3 июля 2018
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