ПАК ПМ: почему московские штрафы за парковку на тротуаре незаконны

Любой житель или гость столицы может скачать на свой личный смартфон или планшет приложение «Помощник Москвы» и с его помощью штрафовать всех водителей, которые по его мнению неправильно паркуются в городе. Вы видите машину-нарушителя, достаете свой мобильник, включаете приложение и фоткаете транспортное средство негодяя. Все. Нарушитель правил парковки получает штраф, а вам ЦОДД начисляет бонусы — как «активному гражданину». Задумка по идее неплохая, только реализована она оказалась через то самое место. Да и злоупотреблений со стороны граждан-«помощников», как показывает изучение соцсетей, хватает.

Ради бонусов, как выясняется, можно и сжульничать, устроив при этом автовладельцу проблемы со штрафом. Для этого достаточно лишь выбрать «правильный» ракурс съемки «Помощником Москвы». Главная причина подобных безобразий в том, что само существование всей этой системы незаконно по определению. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) — так он называется официально — выносит постановления о штрафах в порядке примечания к статьям 1.5, 2.6.1, и части 3 статьи 28.6 РФ КоАП — «в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».