Действует ли знак «Остановка запрещена» в парковочных «карманах»

Во многих городах импровизированные «карманы» обычно появляются у входа в офисные здания, рестораны или магазины. Зачастую они создаются самовольно по инициативе «частных лавочек», которые не согласовывают этот вопрос с городскими властями. Главное — чтобы сотрудникам и клиентам было удобно. Конечно же, водителя не должен интересовать вопрос легальности парковочного «кармана» — это прерогатива соответствующих органов. Но здесь важно другое…

Спустя время в таких местах чудесным образом появляются знаки, запрещающие остановку. Конечно же, данной ситуацией благополучно пользуются гаишники, которые используют такие «карманы» в качестве ловушек, куда попадаются наивные водители.

Логика правоохранителей всегда одна и та же: наличие «кармана» в зоне знаков, запрещающих остановку транспортных средств, не исключает их действия. Мол, согласно ПДД, запрет распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Это служит главным основанием для штрафа в такой ситуации.