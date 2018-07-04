Действует ли знак «Остановка запрещена» в парковочных «карманах»

Логично, что дорожные инженеры строят так называемые карманы для того, чтобы припаркованные автомобили не создавали помех движению на проезжей части. Многие автолюбители считают, что если такие «карманы» располагаются в зоне действия знака «Остановка запрещена», то это самая настоящая ловушка, провоцирующая водителей на незаконную парковку. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Во многих городах импровизированные «карманы» обычно появляются у входа в офисные здания, рестораны или магазины. Зачастую они создаются самовольно по инициативе «частных лавочек», которые не согласовывают этот вопрос с городскими властями. Главное — чтобы сотрудникам и клиентам было удобно. Конечно же, водителя не должен интересовать вопрос легальности парковочного «кармана» — это прерогатива соответствующих органов. Но здесь важно другое…
Спустя время в таких местах чудесным образом появляются знаки, запрещающие остановку. Конечно же, данной ситуацией благополучно пользуются гаишники, которые используют такие «карманы» в качестве ловушек, куда попадаются наивные водители.
Логика правоохранителей всегда одна и та же: наличие «кармана» в зоне знаков, запрещающих остановку транспортных средств, не исключает их действия. Мол, согласно ПДД, запрет распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Это служит главным основанием для штрафа в такой ситуации.
Однако в «Правилах применения дорожных знаков» (ГОСТ Р 52289−2004) сказано, что действие знаков, запрещающих стоянку и остановку транспортных средств, распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены. При этом термин «дорога» определяется ПДД, как «обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии».
«Карман» под эту формулировку ну никак не подходит, а, кроме того, он не относится и к проезжей части, поскольку предназначен не для движения автомобилей, а для их стоянки. Следовательно, останавливаться в «карманах» закон не запрещает даже при наличии указанных знаков. Иначе в таких случаях привлекать к ответственности можно каждого водителя, припарковавшего машину на любом боковом удалении от дороги.
Имейте в виду, что уже известны случаи, когда Московская административная дорожная инспекция аннулировала постановления о подобных правонарушениях, благодаря чему автовладельцам возвращали эвакуированные автомобили и освобождали их от штрафов.