Как обманывают водителей при оплате штрафов ГИБДД

Как и сервисы виртуальных кошельков, мобильные приложения пользователей не жалеют. Каждая компания «накидывает» к штрафу разную сумму. В среднем их комиссия составляет те же 1—3% с минимальным порогом в 30—40 целковых. Однако в некоторых случаях она может перешагивать отметку в 100 рублей даже для самого «щадящего» штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч. Пользоваться ими совсем невыгодно.

Некоторые автовладельцы полагают, что минимальные комиссии у государственных служб — на самом же деле это не так. Что гаишный сайт, что портал Госуслуг перенаправляют нарушителей в сторонние компании — те же электронные кошельки или онлайн-сервисы банков. Кстати сказать, последние взимают с клиентов примерно 1—5% с минимальным взносом в 30—50 рублей. Исключением является разве что «Сбербанк».

«Сбербанк» принимает оплату штрафов без комиссии с 2015 года. Вне зависимости от того, обратится автовладелец в отделение или воспользуется онлайн-сервисом, никаких дополнительных средств ему вносить не придется. Это наиболее оптимальный вариант для граждан, являющихся клиентами компании. Те же, у кого нет карты «Сбера», могут рассчитываться только при личном визите в офис — а это утомительные очереди и строгие рамки режима работы сотрудников.