Как обманывают водителей при оплате штрафов ГИБДД

Штрафы, выписанные за нарушения Правил дорожного движения, как известно, можно оплачивать посредством сайта ГИБДД, портала Госуслуг, электронных кошельков, мобильных приложений, а также в отделении банков. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какой из этих способов предпочтительнее — где с автовладельцев не берут «лишние» деньги в счет комиссии.
Камер фото- видеофиксации, призванных следить за соблюдением ПДД, с каждым днем на российских дорогах становится все больше. Некоторые особенно аккуратные водители — коих в наши дни единицы — умудряются оставаться незамеченными или попросту не нарушают. Основная же масса драйверов «ловится» камерами и гаишниками регулярно.
Все знают, что если внести оплату в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления, то можно сэкономить 50% от суммы штрафа. Скидки не дают лишь в некоторых случаях: управление машиной, не стоящей на учете в ГИБДД, проезд на красный сигнал светофора, движение по «встречке», повторное превышение скорости на 40 км/ч и более, а также «пьяное» вождение.
Оплатить штраф можно несколькими способами — и это тоже ни для кого не секрет. Кому то удобнее рассчитываться с помощью интернет-сервисов, кто-то же предпочитает обращаться в отделения банков. В большинстве случаев с автовладельцев взимают комиссию. И как оказалось, далеко не все водители знают о том, что оплачивать штрафы можно и без каких-либо дополнительных взносов.
Электронные кошельки — Qiwi, WebMoney, «Яндекс.Деньги» и прочие — просят за свои услуги порядка 1—3%, но не менее 30 рублей. Скажем, вам «прилетел» штраф на сумму 500 «деревянных». Берем в расчет скидку за оперативность — 250 рублей — и прибавляем комиссию. Подобная система выудит из кошелька 280 рублей. Да, на первый взгляд, немного. А если штрафы выписываются водителю регулярно? За год «набежит» целое состояние, выброшенное на ветер.
Как и сервисы виртуальных кошельков, мобильные приложения пользователей не жалеют. Каждая компания «накидывает» к штрафу разную сумму. В среднем их комиссия составляет те же 1—3% с минимальным порогом в 30—40 целковых. Однако в некоторых случаях она может перешагивать отметку в 100 рублей даже для самого «щадящего» штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч. Пользоваться ими совсем невыгодно.
Некоторые автовладельцы полагают, что минимальные комиссии у государственных служб — на самом же деле это не так. Что гаишный сайт, что портал Госуслуг перенаправляют нарушителей в сторонние компании — те же электронные кошельки или онлайн-сервисы банков. Кстати сказать, последние взимают с клиентов примерно 1—5% с минимальным взносом в 30—50 рублей. Исключением является разве что «Сбербанк».
«Сбербанк» принимает оплату штрафов без комиссии с 2015 года. Вне зависимости от того, обратится автовладелец в отделение или воспользуется онлайн-сервисом, никаких дополнительных средств ему вносить не придется. Это наиболее оптимальный вариант для граждан, являющихся клиентами компании. Те же, у кого нет карты «Сбера», могут рассчитываться только при личном визите в офис — а это утомительные очереди и строгие рамки режима работы сотрудников.