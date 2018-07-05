Что делать, если вы не согласны с протоколом инспектора ГАИ

Самая распространенная ошибка водителей в спорных ситуациях с инспекторами — не ставить в протоколе подпись. Это не правильно, ибо отказ от резолюции не значит, что автомобилист не согласен с предъявленным обвинением. Иначе говоря, в таком случае гаишник напишет в документе, что от подписи нарушитель отказался, и оспорить бумагу в суде вам уже не удастся. Здесь необходимо действовать по-другому.
Когда вы не согласны с инспектором, нужно так и зафиксировать в предложенном на подпись протоколе. Только после «не согласен» не лишним будет вкратце описать, почему. А еще лучше добавить, что доказательством невиновности является съемка установленного в автомобиле видеорегистратора. Если гаишники пытаются развести водителя на деньги, подобная фраза может усмирить их пыл. Да и на судебном процессе заветная запись поможет поставить точку в споре драйвера с блюстителем порядка.