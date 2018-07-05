Что делать, если вы не согласны с протоколом инспектора ГАИ

Да, в протоколе об административном правонарушении слишком мало места для пояснений, но это не значит, что «рулевому» необходимо уложится в означенные на бланке графы. Вы легко, а главное — на совершенно законных основаниях имеете право попросить у полицейских дополнительный чистый лист. Можно использовать и свой. Только для этого в самом постановлении нужно будет написать, что прилагаете еще один листок с объяснением. Для пущей солидности сфотографируйте оба документа на камеру смартфона. Тогда новая бумага у инспекторов точно не потеряется.

Еще один любопытный факт, о котором знают немногие водители. Если в течение десяти дней после вынесения постановления появились какие-либо новые подробности и сведения, подтверждающие невиновность «обвиняемого», следует заявить ходатайство об их приобщении к административному делу. Вновь открывшиеся обстоятельства теоретически тоже могут помочь без вины виноватому шоферу быть оправданным в суде.

Правда, юридическая практика в нашей стране такова, что в большинстве своем Фемида без обсуждения и объяснения причин выносит решения не в пользу автомобилистов. Безальтернативная формулировка стара, как мир: «нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД». Впрочем, попытаться отстоять свою правоту все равно стоит — раз в год и палка стреляет.