Что делать, если вы не согласны с протоколом инспектора ГАИ

Фото: Наталия Губернаторова
Ошибка или развод — не важно: считаете, что сотрудник ДПС незаконно выписывает вам протокол за то или иное нарушение ПДД? Тогда вы вправе не согласиться с ним и опротестовать вынесенное постановление. Только ни в коем случае не отказывайтесь от подписи.
Вячеслав Василенко

Самая распространенная ошибка водителей в спорных ситуациях с инспекторами — не ставить в протоколе подпись. Это не правильно, ибо отказ от резолюции не значит, что автомобилист не согласен с предъявленным обвинением. Иначе говоря, в таком случае гаишник напишет в документе, что от подписи нарушитель отказался, и оспорить бумагу в суде вам уже не удастся. Здесь необходимо действовать по-другому.

Когда вы не согласны с инспектором, нужно так и зафиксировать в предложенном на подпись протоколе. Только после «не согласен» не лишним будет вкратце описать, почему. А еще лучше добавить, что доказательством невиновности является съемка установленного в автомобиле видеорегистратора. Если гаишники пытаются развести водителя на деньги, подобная фраза может усмирить их пыл. Да и на судебном процессе заветная запись поможет поставить точку в споре драйвера с блюстителем порядка.

Фото: Геннадий Черкасов

Да, в протоколе об административном правонарушении слишком мало места для пояснений, но это не значит, что «рулевому» необходимо уложится в означенные на бланке графы. Вы легко, а главное — на совершенно законных основаниях имеете право попросить у полицейских дополнительный чистый лист. Можно использовать и свой. Только для этого в самом постановлении нужно будет написать, что прилагаете еще один листок с объяснением. Для пущей солидности сфотографируйте оба документа на камеру смартфона. Тогда новая бумага у инспекторов точно не потеряется.

Еще один любопытный факт, о котором знают немногие водители. Если в течение десяти дней после вынесения постановления появились какие-либо новые подробности и сведения, подтверждающие невиновность «обвиняемого», следует заявить ходатайство об их приобщении к административному делу. Вновь открывшиеся обстоятельства теоретически тоже могут помочь без вины виноватому шоферу быть оправданным в суде.

Правда, юридическая практика в нашей стране такова, что в большинстве своем Фемида без обсуждения и объяснения причин выносит решения не в пользу автомобилистов. Безальтернативная формулировка стара, как мир: «нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД». Впрочем, попытаться отстоять свою правоту все равно стоит — раз в год и палка стреляет.

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5 июля 2018
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