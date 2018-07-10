Полицейские машины перекрасят в серый мышиный цвет

Правительство утвердило новую цветовую гамму раскраски для полицейских автомобилей. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. До последнего времени полицейские автомобили могли быть только бело-синими.

Теперь им разрешено быть еще и серыми с синими полосами. Тем же постановлением внесены изменения в стандарты раскраски автомобилей Росгвардии. Их кузова теперь будут нести эмблему войск Национальной гвардии, надпись «Росгвардия» и рубиново-красные декоративные полосы. В другом варианте на росгвардейскую машину можно наносить надпись «Полиция», эмблему Росгвардии и синие полосы.