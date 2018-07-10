Полицейские машины перекрасят в серый мышиный цвет

imenno.ru
Опубликовано постановление правительства, обязывающее красить машины полиции не только в белый, но и в серый цвет. Синяя полоса будет неизменно присутствовать на любом полицейском фоне кузова.
Максим Строкер

Правительство утвердило новую цветовую гамму раскраски для полицейских автомобилей. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. До последнего времени полицейские автомобили могли быть только бело-синими.

Теперь им разрешено быть еще и серыми с синими полосами. Тем же постановлением внесены изменения в стандарты раскраски автомобилей Росгвардии. Их кузова теперь будут нести эмблему войск Национальной гвардии, надпись «Росгвардия» и рубиново-красные декоративные полосы. В другом варианте на росгвардейскую машину можно наносить надпись «Полиция», эмблему Росгвардии и синие полосы.

автоправо, ГИБДД
10 июля 2018
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