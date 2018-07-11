Как защищаться от ГИБДД, попав в ловушку с временными знаками и разметкой

Сразу скажем, что временные дорожные знаки отличаются от постоянных тем, что имеют желтый, а не белый фон. Временная дорожная разметка и постоянная различаются цветом. Постоянная в большинстве случаев имеет белый цвет, иногда желтый. Временная наносится оранжевым.

Чаще всего проблемы возникают, когда, к примеру, на асфальте мы видим оранжевую временную разметку, которая предписывает одну траекторию движения, а знаки у дороги или над ней требуют от водителя совершенно иного поведения. В результате кто-то из коллег по потоку едет «по знакам», а кто-то «по разметке». При этом постоянно возникают аварийные ситуации. Ну и сотрудники ГИБДД, «пасутся» в подобных местах — особенно когда им требуется срочно «нарубить» протоколов за нарушение требований знаков и разметки.

А в отдельных случаях, когда временная разметка уводит машины на встречную часть дороги, сам бог велел попробовать «разводить» проезжающих на лишенческие протоколы со всеми присущими этому делу потенциальными возможностями для личного обогащения. Итак, что же надо знать для бспроблемного проезда подобных сомнительных мест и аргументированного отпора в случае «развода» со стороны нечистых на руку сотрудников полиции?