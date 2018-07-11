Как защищаться от ГИБДД, попав в ловушку с временными знаками и разметкой

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Лето — традиционное время дорожных ремонтов и реконструкций. Поэтому именно в этот период на дорогах страны в массовых количествах появляются временные дорожные знаки и разметка. В таких местах сотруднику ДПС проще подловить водителя, путающегося в желтых и белых знаках и полосах на асфальте.
Максим Строкер

Сразу скажем, что временные дорожные знаки отличаются от постоянных тем, что имеют желтый, а не белый фон. Временная дорожная разметка и постоянная различаются цветом. Постоянная в большинстве случаев имеет белый цвет, иногда желтый. Временная наносится оранжевым.

Чаще всего проблемы возникают, когда, к примеру, на асфальте мы видим оранжевую временную разметку, которая предписывает одну траекторию движения, а знаки у дороги или над ней требуют от водителя совершенно иного поведения. В результате кто-то из коллег по потоку едет «по знакам», а кто-то «по разметке». При этом постоянно возникают аварийные ситуации. Ну и сотрудники ГИБДД, «пасутся» в подобных местах — особенно когда им требуется срочно «нарубить» протоколов за нарушение требований знаков и разметки.

А в отдельных случаях, когда временная разметка уводит машины на встречную часть дороги, сам бог велел попробовать «разводить» проезжающих на лишенческие протоколы со всеми присущими этому делу потенциальными возможностями для личного обогащения. Итак, что же надо знать для бспроблемного проезда подобных сомнительных мест и аргументированного отпора в случае «развода» со стороны нечистых на руку сотрудников полиции?

Прежде всего разберемся в главенстве дорожных знаков: чьи требования имеют приоритет — постоянные или временные? В главе 8 приложения 1 к ПДД сказано, что «в случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками».

Далее открываем первую главу Приложения 2 к ПДД. Там четко сказано: если значения дорожных знаков (любых: и постоянных, и временных) противоречат требованиям линий горизонтальной разметки (или разметка стерта), водителю следует руководствоваться указаниями именно дорожных знаков. То есть, никакая временная разметка не «перевесит» требования постоянного дорожного знака.

Таким образом иерархия приоритетов знаков и разметки выглядит следующим образом. «Круче всех» — временный знак, на втором месте — постоянный знак, им уступает временная разметка и на последнем месте идет постоянная разметка. То есть, если знак требует ехать прямо, а разметка ведет куда-то в объезд, чтобы не дать гаишнику шанса придраться, следует ехать так, как указывает именно знак.

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11 июля 2018
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