В России изменят правила регистрации новых автомобилей

Если законопроект будет принят, то с одной стороны, жизнь автомобилистов немного облегчится. При покупке новой машины у дилера сотрудники автосалона предложат клиенту сразу же поставить ее на учет — как говорится, не отходя от кассы. Но для этого авторитейлеру необходимо выполнить целый ряд предписаний.

Во-первых, продавец должен заключить договор с импортером. Во-вторых, нанять отдельный штат специалистов, которые будут заниматься постановкой на учет автомобилей. И в-третьих, пройти сертификацию. По мнению депутатов, нововведение сделает процедуру регистрации намного проще и качественнее, а также освободит ГИБДД от лишней работы.

С другой стороны, готовящийся законопроект добавит новоиспеченным автовладельцам хлопот. Дело в том, что получать регистрационные знаки нужно будет в коммерческих организациях, которые занимаются изготовлением этих самых табличек. Номер, буквенно-цифровое обозначение, определят в ГИБДД, а за «жестянками» придется дополнительно обращаться в сертифицированную стороннюю компанию.

Впрочем, если приобретать новый автомобиль у дилера, автосалон при желании клиента может взять всю эту процедуру на себя. Прямо в шоу-руме покупателю передадут на руки, помимо ключей от машины и документов, свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Для того, чтобы законопроект стал, собственно, законом и вступил в силу, его должны одобрить в Госдуме (во втором и третьем чтении) и в Совете Федерации. Когда инициатива получит «добро», она отправится на подписание к Президенту. Тем не менее, по мнению экспертов, новые правила постановки авто на учет заработают уже в будущем году.