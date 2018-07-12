Пьяных судей начнут наказывать квалифицированно

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, внесенный Президентом РФ Владимиром Путиным, благодаря которому которого расширяется набор дисциплинарных взысканий для представителей судейского корпуса.
Максим Строкер

Законопроект предусматривает введение новой меры дисциплинарной ответственности судьи за «существенное нарушение положений закона 'О статусе судей в РФ» или «Кодекса судейской этики».

Попадание в пьяном виде за рулем машины в поле зрения сотрудников ГИБДД или видеорегистраторов граждан, надо полагать, самым непосредственным образом касается «судейской этики». Статья 6 вышеназванного «Кодекса» говорит, что «судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи». Вот президент и решил ввести дополнительное, просто «ужасное» в своей суровости, наказание для проштрафившихся служителей Фемиды.

Им, когда поправки примут и они вступит в силу 1 сентября 2019 года, будет грозить аж «понижения судьи в квалификационном классе, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию». То есть, судье для «понижения в классе» нужно проштрафиться неоднократно.

То, что судьи у нас пьют за рулем, давно уже не секрет ни для кого. Особенно помог в афишировании неблаговидных делишек водителей в мантиях новый Административный регламент ГИБДД. Он, напомним, заработал 20 октября 2017-го года. До того момента эта «библия» сотрудника ГИБДД запрещала составлять протоколы и задерживать судейских, что бы они ни творили на дороге.

С тех пор для людей, от решений которых зависят судьбы множества рядовых граждан России, «что-то пошло не так» — дорожная полиция получила возможность пресекать неблаговидное поведение людей в мантиях. И почти сразу в прессе стали появляться сообщения о «подвигах» служителей Фемиды.

Портал «АвтоВзгляд» в свое время освещал несколько подобных историй. Например, случившуюся 12 ноября 2017 года, когда судья городского суда Азова Александр Гудкин на своей BMW X3 чуть не убил на «встречке» женщину на кроссовере, а потом отказался от прохождения медосвидетельствования. Ночью 13 ноября в Краснодаре Land Rover, на котором обычно передвигается судья Прикубанского районного суда Георгий Ермолов, на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и отправил на тот свет парня и девушку в ВАЗ-2114. СМИ сообщали, что водитель внедорожника нетвердой походкой скрылся с места ДТП, а через несколько часов он, якобы, «сдался полиции». Вот только свидетели произошедшего утверждают, что «сдался» совсем не тот человек, который устроил аварию, а какой-то посторонний гражданин. И так далее…

Но уже зимой 2018-го Регламент ГИБДД в отношении судей подправили, и отчеты об их «шалостях» за рулем в СМИ сошли на нет, поскольку все теперь шито-крыто: остановив сидящего за рулем судью, будь он хоть «в слюни», сотрудник полиции теперь ни освидетельствовать, ни отстранить того от управления машиной не имеет права. А «страшное» наказание в виде понижения класса еще ни одного пьяницу в мантии от выпивки за рулем не останавливало.

суд, лишение прав, медосвидетельствование, госдума, ГИБДД
12 июля 2018
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