Пьяных судей начнут наказывать квалифицированно

Законопроект предусматривает введение новой меры дисциплинарной ответственности судьи за «существенное нарушение положений закона 'О статусе судей в РФ» или «Кодекса судейской этики».

Попадание в пьяном виде за рулем машины в поле зрения сотрудников ГИБДД или видеорегистраторов граждан, надо полагать, самым непосредственным образом касается «судейской этики». Статья 6 вышеназванного «Кодекса» говорит, что «судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи». Вот президент и решил ввести дополнительное, просто «ужасное» в своей суровости, наказание для проштрафившихся служителей Фемиды.

Им, когда поправки примут и они вступит в силу 1 сентября 2019 года, будет грозить аж «понижения судьи в квалификационном классе, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию». То есть, судье для «понижения в классе» нужно проштрафиться неоднократно.

То, что судьи у нас пьют за рулем, давно уже не секрет ни для кого. Особенно помог в афишировании неблаговидных делишек водителей в мантиях новый Административный регламент ГИБДД. Он, напомним, заработал 20 октября 2017-го года. До того момента эта «библия» сотрудника ГИБДД запрещала составлять протоколы и задерживать судейских, что бы они ни творили на дороге.