Можно ли включать дальний свет в населенном пункте

Фары дальнего света призваны озарять путь в условиях недостаточной видимости и в темное время суток, когда вождение крайне опасно как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения. При этом многие водители убеждены, что «дальний» можно включать лишь за пределами населенного пункта где-нибудь на трассе, проходящей в глухом лесу. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Все ситуации, при которых разрешается использование дальнего света, вполне себе однозначно описаны в 19-й главе ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Но современные водители редко заглядывают в свод дорожных законов, регулирующих обязанности участников движения, и потому большинство из них не знает, что включать «дальний» без опасений «поймать» штраф можно и в городе.
Согласно пункту первому упомянутой выше главы 19, «в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света».
Из этого следует, что «дальний» можно спокойно «зажечь» в тоннеле, даже если он находится в самом центре города. А все потому, что «коридоры» освещаются искусственно, и никаких гарантий исправной работы «иллюминации» нет. Другой вопрос — уважение к водителям соседних авто. Мало кому нравится, когда их слепят через зеркала огни машины, идущей сзади. Так что лучше включать все-таки ближний.
Пункт второй говорит о том, что дальний свет необходимо «переводить» на ближний, как только автомобилист въезжает на территорию поселения. Однако лишь в том случае, если дорога освещена. То есть на участках, где фонари по каким-либо причинам не работают или отсутствуют в принципе, использование «дальнего» не воспрещается. Да, даже в мегаполисах.
Применение фар дальнего света в населенном пункте допускается еще в одном случае — когда автомобилисту необходимо подать световой сигнал для предупреждения об обгоне водителю впереди идущего авто. Правда, речь идет исключительно о кратковременном переключении фар с ближнего на дальний. Эта ситуация обговаривается в пункте 11 главы 19 ПДД.
Остается добавить, что согласно статье 12.20 КоАП, нарушение правил пользования внешними световыми приборами — в частности, дальним светом — в лучшем случае влечет за собой предупреждение, а в худшем карается штрафом в размере 500 рублей. Кроме того, если периодически «забывать» переключать дальний свет на ближний при разъезде со встречным транспортом, можно навлечь на себя множество проклятий соседей по потоку.