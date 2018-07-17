Можно ли включать дальний свет в населенном пункте

Фото: www.wetteronline.de
Фары дальнего света призваны озарять путь в условиях недостаточной видимости и в темное время суток, когда вождение крайне опасно как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения. При этом многие водители убеждены, что «дальний» можно включать лишь за пределами населенного пункта где-нибудь на трассе, проходящей в глухом лесу. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Все ситуации, при которых разрешается использование дальнего света, вполне себе однозначно описаны в 19-й главе ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Но современные водители редко заглядывают в свод дорожных законов, регулирующих обязанности участников движения, и потому большинство из них не знает, что включать «дальний» без опасений «поймать» штраф можно и в городе.

Согласно пункту первому упомянутой выше главы 19, «в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света».

Из этого следует, что «дальний» можно спокойно «зажечь» в тоннеле, даже если он находится в самом центре города. А все потому, что «коридоры» освещаются искусственно, и никаких гарантий исправной работы «иллюминации» нет. Другой вопрос — уважение к водителям соседних авто. Мало кому нравится, когда их слепят через зеркала огни машины, идущей сзади. Так что лучше включать все-таки ближний.

Фото: www.ilgazzettino.it

Пункт второй говорит о том, что дальний свет необходимо «переводить» на ближний, как только автомобилист въезжает на территорию поселения. Однако лишь в том случае, если дорога освещена. То есть на участках, где фонари по каким-либо причинам не работают или отсутствуют в принципе, использование «дальнего» не воспрещается. Да, даже в мегаполисах.

Применение фар дальнего света в населенном пункте допускается еще в одном случае — когда автомобилисту необходимо подать световой сигнал для предупреждения об обгоне водителю впереди идущего авто. Правда, речь идет исключительно о кратковременном переключении фар с ближнего на дальний. Эта ситуация обговаривается в пункте 11 главы 19 ПДД.

Остается добавить, что согласно статье 12.20 КоАП, нарушение правил пользования внешними световыми приборами — в частности, дальним светом — в лучшем случае влечет за собой предупреждение, а в худшем карается штрафом в размере 500 рублей. Кроме того, если периодически «забывать» переключать дальний свет на ближний при разъезде со встречным транспортом, можно навлечь на себя множество проклятий соседей по потоку.

штрафы, водительское удостоверение, ПДД, авария, ДТП
17 июля 2018
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