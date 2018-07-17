Можно ли включать дальний свет в населенном пункте

Все ситуации, при которых разрешается использование дальнего света, вполне себе однозначно описаны в 19-й главе ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Но современные водители редко заглядывают в свод дорожных законов, регулирующих обязанности участников движения, и потому большинство из них не знает, что включать «дальний» без опасений «поймать» штраф можно и в городе.

Согласно пункту первому упомянутой выше главы 19, «в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света».

Из этого следует, что «дальний» можно спокойно «зажечь» в тоннеле, даже если он находится в самом центре города. А все потому, что «коридоры» освещаются искусственно, и никаких гарантий исправной работы «иллюминации» нет. Другой вопрос — уважение к водителям соседних авто. Мало кому нравится, когда их слепят через зеркала огни машины, идущей сзади. Так что лучше включать все-таки ближний.