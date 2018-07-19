Трагедия с автобусом на «Славянском бульваре» обрастает многомиллионными исками

В Дорогомиловском суде Москвы состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела о рейсовом автобусе, задавившем людей в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар».
Алексей Батушенко

Виктор Тихонов, водитель автобуса протаранившего прошлой зимой подуличный переход станции «Славянский бульвар», в ходе судебного заседания 19 июля 2018 год свою вину в ДТП признать отказался. Его адвокат Равиль Саберов ходатайствовал о возврате дела в прокуратуру, поскольку доказательства вины его подзащитного, а именно заключение о технической исправности автобуса, были собраны с нарушением закона. По его словам, осмотр машины проводился заинтересованной стороной — специалистами «Мострансавто».

При этом защиту Тихонова не допустили к его осмотру, что нарушило права обвиняемого. Напомним, что 25 декабря 2017 года под колесами автобуса № 818 курсировавшего по маршруту «Станция метро Славянский бульвар — Сколково», погибло четыре человека и около 15 получили разной степени ранения. Транспортное средство принадлежало подмосковному «Мострансавто». Эта организация стала соответчиком по гражданскому иску в рамках уголовного дела, возбужденного тогда по части 5 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В обвинительном заключении утверждается, что Тихонов припарковал свой автобус возле «Славянского бульвара» с нарушением требований ПДД: не параллельно бордюру, а под углом к нему.

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При этом он активировал стояночный тормоз, но не перевел селектор автоматической КП машины в нейтральное положение, оставив коробку в режиме «драйв». Когда пришло время трогаться он, не нажав педаль тормоза, снял машину с «ручника». Из-за этого она двинулась на тротуар. Далее водитель перепутал педали тормоза и «газа», нажав на последнюю, отчего автобус разогнался, врезался в стену подуличного перехода и скатился по ступеням вниз.

При этом погибли четверо. Женщина и школьница получили тяжкие телесные повреждения. Обвинение считает, что Тихонов имел все возможности остановить свою машину, но не воспользовался штатными тормозными системами, не заглушил мотор и не попытался вырулить в сторону от людей. Потерпевшими по делу признаны родственники четверых погибших и двое получивших «тяжкие телесные».

Ранее сообщалось, что они и ГБУ «Гормост», чей переход был поврежден, заявили гражданские иски к водителю и его работодателю «Мострансавто» на общую сумму более 22 млн. рублей. На заседании 19 июля еще двое потерпевших — отец одной из погибших и одна из двух выживших девушек потребовали дополнительно возместить им моральный вред. Истцы оценили смерть близкого человека в 20 млн. рублей, а тяжкие телесные повреждения выжившей девушки — в 400 000 рублей.

Оба ходатайства судья Антон Толстой отклонил по формальной причине, сославшись на то, что не всем участникам процесса достались копии ходатайств.

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19 июля 2018
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