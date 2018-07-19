Трагедия с автобусом на «Славянском бульваре» обрастает многомиллионными исками

Виктор Тихонов, водитель автобуса протаранившего прошлой зимой подуличный переход станции «Славянский бульвар», в ходе судебного заседания 19 июля 2018 год свою вину в ДТП признать отказался. Его адвокат Равиль Саберов ходатайствовал о возврате дела в прокуратуру, поскольку доказательства вины его подзащитного, а именно заключение о технической исправности автобуса, были собраны с нарушением закона. По его словам, осмотр машины проводился заинтересованной стороной — специалистами «Мострансавто».

При этом защиту Тихонова не допустили к его осмотру, что нарушило права обвиняемого. Напомним, что 25 декабря 2017 года под колесами автобуса № 818 курсировавшего по маршруту «Станция метро Славянский бульвар — Сколково», погибло четыре человека и около 15 получили разной степени ранения. Транспортное средство принадлежало подмосковному «Мострансавто». Эта организация стала соответчиком по гражданскому иску в рамках уголовного дела, возбужденного тогда по части 5 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В обвинительном заключении утверждается, что Тихонов припарковал свой автобус возле «Славянского бульвара» с нарушением требований ПДД: не параллельно бордюру, а под углом к нему.