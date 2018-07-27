Три ДТП, в которых виноват не тот, кто кажется

Все обладатели водительских «прав» когда-то должны были досконально изучить и помнить ПДД. Но оказывается, самые элементарные положения Правил в головах многих водителей либо забываются, либо переиначиваются самым причудливым образом.
Максим Строкер

Довольно распространенной аварией, виновник которой обычно на 100% уверен в своей правоте, является столкновение на трассе. Оно происходит, когда водитель решает повернуть влево на прилегающую дорогу. Он начинает поворот и в этот момент в его машину врезается обгоняющий его по встречной полосе другой автомобиль. Частенько дело усугубляется еще и тем, что перед местом поворота обгон бывает запрещен либо знаками, либо сплошной линией разметки на осевой.

В такой ситуации водитель поворачивавшей машины обычно уверен, что именно обгонявший виноват в ДТП, потому что выехал на «встречку» в нарушение Правил.

И когда сотрудник ДПС сообщает ему, что именно поворачивающий в такой ситуации виноват в аварии, возмущение «беспределом ГИБДД» бывает безграничным. А дело вот в чем. Да, обгонявший по встречной полосе пренебрег ПДД, когда пересек сплошную. За это он должен быть наказан либо 5000 рублями штрафа, либо лишением «прав». Однако его нарушение — отдельная «песня».

Непосредственно к столкновению привело не оно, а то, что водитель поворачивавшей влево машины перед маневром не убедился в его безопасности. То есть нарушил требование пункта 8.1 ПДД — «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».

Аргументы типа: «я не посмотрел в левое зеркало потому, что там по правилам никого не должно быть» обычно не действуют ни на сотрудников ГИБДД, ни на судей — если, в таком ДТП пострадали люди.

Еще одна не менее спорная ситуация связана с перестроениями машин между полосами попутного направления. Многие водители свято верят, что все, кто едет с левой от них обязаны уступать дорогу. Вздумается такому перестроиться левее на многополосном шоссе и он уверенно и нагло лезет в чужой ряд.

И если из-за этого случается авария такой гражданин потом дико возмущается, ссылаясь на пресловутую «помеху справа». Применяемая аргументация обычно следующая: «я же левый поворотник включил, значит мне должны уступить!»

Но на самом деле адепт секты «помеха справа» просто напросто забыл другой пункт ПДД — 8.4. Он гласит, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения». А пресловутая «помеха справа» действует при разъездах машин на пересекающихся траектории лишь в том случае, если неприменимы иные положения ПДД.

Ну и классический случай: «задний всегда виноват» — при авариях, когда одна машина догоняет и бьет в корму другой. На первый взгляд все просто: пункт 9.10 ПДД требует, чтобы «водитель соблюдал такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения».

На этот пункт при разборе ДТП упирает обычно водитель машины, резко перестроившейся перед авто предполагаемого виновника, а потом внезапно «ударивший по тормозам». В результате задний не успевает оттормозиться и бьет в корму «подрезавшего» авто. Однако в эру массового распространения видеорегистраторов такие заявления уже «не проходят». На записи, как правило, прекрасно видно — кто истинный автор ДТП,

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27 июля 2018
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