Три ДТП, в которых виноват не тот, кто кажется

Довольно распространенной аварией, виновник которой обычно на 100% уверен в своей правоте, является столкновение на трассе. Оно происходит, когда водитель решает повернуть влево на прилегающую дорогу. Он начинает поворот и в этот момент в его машину врезается обгоняющий его по встречной полосе другой автомобиль. Частенько дело усугубляется еще и тем, что перед местом поворота обгон бывает запрещен либо знаками, либо сплошной линией разметки на осевой.

В такой ситуации водитель поворачивавшей машины обычно уверен, что именно обгонявший виноват в ДТП, потому что выехал на «встречку» в нарушение Правил.

И когда сотрудник ДПС сообщает ему, что именно поворачивающий в такой ситуации виноват в аварии, возмущение «беспределом ГИБДД» бывает безграничным. А дело вот в чем. Да, обгонявший по встречной полосе пренебрег ПДД, когда пересек сплошную. За это он должен быть наказан либо 5000 рублями штрафа, либо лишением «прав». Однако его нарушение — отдельная «песня».

Непосредственно к столкновению привело не оно, а то, что водитель поворачивавшей влево машины перед маневром не убедился в его безопасности. То есть нарушил требование пункта 8.1 ПДД — «при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».

Аргументы типа: «я не посмотрел в левое зеркало потому, что там по правилам никого не должно быть» обычно не действуют ни на сотрудников ГИБДД, ни на судей — если, в таком ДТП пострадали люди.