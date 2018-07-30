Как даже за самую мелкую аварию можно сесть в тюрьму

Аварии на дорогах нашей необъятной Родины происходят ежедневно, и ни один водитель от них не застрахован. Согласно статистике ГИБДД, за первые шесть месяцев нынешнего года в России было зафиксировано 69 656 происшествий, а это на 2,3% меньше, нежели за аналогичный период года минувшего. На 2,9% снизилось и количество раненых. Однако их число до сих пор пугающее — 88 599 человек, получивших в январе-июне различные травмы.

Правила определения тяжести вреда здоровью утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 г. №522 — этот акт выделяет три степени повреждений: легкую, среднюю и тяжкую.

Дабы защититься от мошенников, желающих «нагреть» неведающего автомобилиста, водителям следует помнить, что устанавливать уровень тяжести вреда уполномочены только врачи — судмедэксперты медицинских учреждений и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.

Легкий вред здоровью

Статья 12.24 КоАП гласит, что «под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратковременное расстройство здоровья или незначительную (менее 10% — прим.ред.) стойкую утрату общей трудоспособности». Поясним: к подобным травмам относятся те, что вынуждают пострадавшего «выпасть» из рабочего процесса на срок не более трех недель. Кстати сказать, такие повреждение как ссадина, кровоподтек, царапина и им подобные не расцениваются за причинение вреда в принципе.