Как даже за самую мелкую аварию можно сесть в тюрьму

Фото: www.pixabay.com
Меры наказания для виновников ДТП, в результате которых другие участники дорожного движения получают травмы, зависят главным образом от тяжести нанесенного вреда. Об этом осведомлены все автовладельцы, однако не многие из них знают, как именно классифицируются повреждения, кто их определяет и чем грозит причинение той или иной степени вреда.
Виктория Базылева

Аварии на дорогах нашей необъятной Родины происходят ежедневно, и ни один водитель от них не застрахован. Согласно статистике ГИБДД, за первые шесть месяцев нынешнего года в России было зафиксировано 69 656 происшествий, а это на 2,3% меньше, нежели за аналогичный период года минувшего. На 2,9% снизилось и количество раненых. Однако их число до сих пор пугающее — 88 599 человек, получивших в январе-июне различные травмы.

Правила определения тяжести вреда здоровью утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 г. №522 — этот акт выделяет три степени повреждений: легкую, среднюю и тяжкую.

Дабы защититься от мошенников, желающих «нагреть» неведающего автомобилиста, водителям следует помнить, что устанавливать уровень тяжести вреда уполномочены только врачи — судмедэксперты медицинских учреждений и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.

Легкий вред здоровью

Статья 12.24 КоАП гласит, что «под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратковременное расстройство здоровья или незначительную (менее 10% — прим.ред.) стойкую утрату общей трудоспособности». Поясним: к подобным травмам относятся те, что вынуждают пострадавшего «выпасть» из рабочего процесса на срок не более трех недель. Кстати сказать, такие повреждение как ссадина, кровоподтек, царапина и им подобные не расцениваются за причинение вреда в принципе.

Фото: Московский Комсомолец

В лучшем случае при «легких» травмах виновнику аварии грозит административный штраф в размере от 2500 до 5000 рублей. А в худшем — лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора лет. Кроме того, придется компенсировать потерпевшему причиненный вред, если общая сумма превысит 500 000 рублей, покрываемые страховой компанией водителя по ОСАГО.

Средний вред здоровью

«Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья (более 21 дня — прим.ред.) или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть» — говорится все в той же статье 12.24 КоАП. Под такие травмы, проще говоря, подпадают все те, что, вроде как, считаются серьезными, но не влекут за собой уголовное преследование.

Чем тяжелее повреждения, тем, соответственно, строже наказания. Так, за «средние» травмы на инициатора аварии могут наложить штраф в размере от 10 000 до 25 000 рублей. Можно и пересесть на общественный транспорт — «права» при неудачном стечении обстоятельств заберут на срок от полутора до двух лет. Расходы на компенсацию ущерба, как и в случае с легкой степенью вреда, несет страховая компания.

Фото: www.pixabay.com

Тяжкий вред здоровью

Наказания за причинение тяжкого вреда здоровью регулирует уже не КоАП, а Уголовный кодекс. Если говорить в общем, то самыми страшными повреждениями, согласно ст. 111 УК РФ, являются те, что создают угрозу для жизни человека. Это могут быть внутричерепные травмы; закрытые травмы органов; множественные переломы; ожоги, шок и кома 3—4 степеней; потеря зрения, речи или слуха; психическое расстройство; неизгладимое обезображивание лица и многое другое.

Избирая меру наказания для виновника серьезной аварии, суд учитывает не только состояние пострадавшего, но и поведение подсудимого: имеют место быть смягчающие и отягчающие обстоятельства. К примеру, если обвиняемый после ДТП оказывает потерпевшему различную помощь для его скорейшего выздоровления, то он может рассчитывать на некоторые поблажки.

В судебной практике «тяжкие» нарушения ПДД различаются в зависимости от того, сколько человек в результате аварии пострадало и был ли водитель в момент ДТП трезв. Самое страшное из них — когда действия пьяного рулевого приводят к смерти двух или более лиц. Оно карается тюремным сроком от 4 до 9 лет и запрещает и заниматься рабочей деятельностью до 3 лет.

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30 июля 2018
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