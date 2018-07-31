За какие мелкие оплошности водителей штрафуют на 15 000 рублей

Согласно статистике, от заболеваний, связанных с нарушением зрения, страдают по меньшей мере 20 млн. россиян. И те из них, что имеют в водительском удостоверении отметку о необходимости надевать очки при управлении транспортным средством, задаются логичным вопросом: а какое наказание предусмотрено за вождение без медицинских изделий, и существует ли оно вообще? И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», существует. И весьма серьезное…
Казалось бы, если врачи предписали надевать очки за рулем, то будь добр их носить. Однако порой случаются ситуации, когда водители со слабым зрением сознательно игнорируют это требование: то «окуляры» забылись дома, то линзы внезапно пришли в непригодное состояние. И что же теперь, такси вызывать? А ведь выезжая без медицинских изделий на дорогу, безответственный гражданин рискует не только жизнью — своей и окружающих — но и кругленькой суммой в размере 15 000 рублей. И об этом, похоже, знают далеко не все.
Что, в общем-то, и не удивительно, поскольку в ПДД пункт про очки отсутствует в принципе. Так же и в КоАП статьи, предусматривающей ответственность за вождение без специальных изделий, если в «правах» стоит соответствующая отметка, не сыскать. И что же: получается, что водители с нарушениями зрения могут безнаказанно передвигаться по дорогам, когда им вздумается? Ан нет. Чтобы понять, чем грозит управление транспортным средством без медицинских изделий, следует обратиться к закону «О безопасности дорожного движения».
В главе IV статье 25 пункте 11 упомянутого нормативно-правового акта сказано, что «в случае, если в водительском удостоверении указаны ограничения допуска к управлению транспортными средствами, данное водительское удостоверение признается действительным при условии соблюдения указанных в нем ограничений». Иными словами, отсутствие очков приравнивается к отсутствию у нарушителя права управления автомобилем.
А это уже статья 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Нам в данном случае интересен первый пункт, в котором говорится, что это нарушение карается штрафом в размере от 5000 до 15 000 рублей. Кроме того, согласно кодексу, если гаишникам повезет «выловить» в потоке рулевого без удостоверения, то они имеют полное право сорвать гражданину планы и отправить его машину на штрафстоянку.
С очками разобрались, а что же делать тем водителям, что предпочитают линзы? Классическая ситуация: сотрудник ДПС, которому до выполнения плана остро не хватает нескольких «палочек», ищет, к чему бы придраться, рассматривая документы порядочного шофера. «Ага, нашел! В правах есть отметка про очки, а у гражданина они явно отсутствуют», — думает он. Но не тут то было — на вопрос гаишника про медицинские изделия автомобилист спокойно отвечает, что у него линзы. И начинается самое интересное.
Ни ПДД, ни какой-либо другой нормативный акт не обязывает водителя по просьбе сотрудника ГИБДД ковыряться в глазах грязными руками, чтобы продемонстрировать неверующему Фоме линзу. Допускается устное информирование представителя ГАИ о наличии средств коррекции зрения. Но для пущей убедительности можно показать правоохранителю контейнер для хранения линз, если таковой имеется в машине, или какие-либо другие «вещдоки».
Следует, правда, быть готовым к тому, что жадный до денег или похвалы от начальства инспектор этим не удовлетворится. Как показывает практика, бессовестные гаишники в подобных ситуациях начинают запугивать водителей протоколом об ответственности в соответствии со статьей 12.7 КоАП. Если хочет выписать бумажку — пусть выписывает! Вам же следует сделать пометку о своем несогласии с нарушением и просьбой направить бумагу для рассмотрения по месту жительства.
Особо наглые товарищи в погонах могут пригрозить вам отстранением от управления машиной и транспортировкой «ласточки» на штрафстоянку. Не стоит смиренно ждать дальнейших действий и уповать на счастливый случай, идите в бой! Требуйте номер телефона оперативного дежурного или сразу звоните в 112. Подробно изложите сотруднику ситуацию и просите прислать на место ответственного для разрешения спорной ситуации.