За какие мелкие оплошности водителей штрафуют на 15 000 рублей

Фото: guvm-mvd-gov.ru
Согласно статистике, от заболеваний, связанных с нарушением зрения, страдают по меньшей мере 20 млн. россиян. И те из них, что имеют в водительском удостоверении отметку о необходимости надевать очки при управлении транспортным средством, задаются логичным вопросом: а какое наказание предусмотрено за вождение без медицинских изделий, и существует ли оно вообще? И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», существует. И весьма серьезное…
Виктория Базылева

Казалось бы, если врачи предписали надевать очки за рулем, то будь добр их носить. Однако порой случаются ситуации, когда водители со слабым зрением сознательно игнорируют это требование: то «окуляры» забылись дома, то линзы внезапно пришли в непригодное состояние. И что же теперь, такси вызывать? А ведь выезжая без медицинских изделий на дорогу, безответственный гражданин рискует не только жизнью — своей и окружающих — но и кругленькой суммой в размере 15 000 рублей. И об этом, похоже, знают далеко не все.

Что, в общем-то, и не удивительно, поскольку в ПДД пункт про очки отсутствует в принципе. Так же и в КоАП статьи, предусматривающей ответственность за вождение без специальных изделий, если в «правах» стоит соответствующая отметка, не сыскать. И что же: получается, что водители с нарушениями зрения могут безнаказанно передвигаться по дорогам, когда им вздумается? Ан нет. Чтобы понять, чем грозит управление транспортным средством без медицинских изделий, следует обратиться к закону «О безопасности дорожного движения».

Фото: www.taopic.com

В главе IV статье 25 пункте 11 упомянутого нормативно-правового акта сказано, что «в случае, если в водительском удостоверении указаны ограничения допуска к управлению транспортными средствами, данное водительское удостоверение признается действительным при условии соблюдения указанных в нем ограничений». Иными словами, отсутствие очков приравнивается к отсутствию у нарушителя права управления автомобилем.

А это уже статья 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Нам в данном случае интересен первый пункт, в котором говорится, что это нарушение карается штрафом в размере от 5000 до 15 000 рублей. Кроме того, согласно кодексу, если гаишникам повезет «выловить» в потоке рулевого без удостоверения, то они имеют полное право сорвать гражданину планы и отправить его машину на штрафстоянку.

С очками разобрались, а что же делать тем водителям, что предпочитают линзы? Классическая ситуация: сотрудник ДПС, которому до выполнения плана остро не хватает нескольких «палочек», ищет, к чему бы придраться, рассматривая документы порядочного шофера. «Ага, нашел! В правах есть отметка про очки, а у гражданина они явно отсутствуют», — думает он. Но не тут то было — на вопрос гаишника про медицинские изделия автомобилист спокойно отвечает, что у него линзы. И начинается самое интересное.

Фото: Московский Комсомолец

Ни ПДД, ни какой-либо другой нормативный акт не обязывает водителя по просьбе сотрудника ГИБДД ковыряться в глазах грязными руками, чтобы продемонстрировать неверующему Фоме линзу. Допускается устное информирование представителя ГАИ о наличии средств коррекции зрения. Но для пущей убедительности можно показать правоохранителю контейнер для хранения линз, если таковой имеется в машине, или какие-либо другие «вещдоки».

Следует, правда, быть готовым к тому, что жадный до денег или похвалы от начальства инспектор этим не удовлетворится. Как показывает практика, бессовестные гаишники в подобных ситуациях начинают запугивать водителей протоколом об ответственности в соответствии со статьей 12.7 КоАП. Если хочет выписать бумажку — пусть выписывает! Вам же следует сделать пометку о своем несогласии с нарушением и просьбой направить бумагу для рассмотрения по месту жительства.

Особо наглые товарищи в погонах могут пригрозить вам отстранением от управления машиной и транспортировкой «ласточки» на штрафстоянку. Не стоит смиренно ждать дальнейших действий и уповать на счастливый случай, идите в бой! Требуйте номер телефона оперативного дежурного или сразу звоните в 112. Подробно изложите сотруднику ситуацию и просите прислать на место ответственного для разрешения спорной ситуации.

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31 июля 2018
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