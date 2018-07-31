За какие мелкие оплошности водителей штрафуют на 15 000 рублей

Казалось бы, если врачи предписали надевать очки за рулем, то будь добр их носить. Однако порой случаются ситуации, когда водители со слабым зрением сознательно игнорируют это требование: то «окуляры» забылись дома, то линзы внезапно пришли в непригодное состояние. И что же теперь, такси вызывать? А ведь выезжая без медицинских изделий на дорогу, безответственный гражданин рискует не только жизнью — своей и окружающих — но и кругленькой суммой в размере 15 000 рублей. И об этом, похоже, знают далеко не все.

Что, в общем-то, и не удивительно, поскольку в ПДД пункт про очки отсутствует в принципе. Так же и в КоАП статьи, предусматривающей ответственность за вождение без специальных изделий, если в «правах» стоит соответствующая отметка, не сыскать. И что же: получается, что водители с нарушениями зрения могут безнаказанно передвигаться по дорогам, когда им вздумается? Ан нет. Чтобы понять, чем грозит управление транспортным средством без медицинских изделий, следует обратиться к закону «О безопасности дорожного движения».