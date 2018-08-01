Почему по выделенным полосам нельзя ездить даже в выходные

Попытка объехать затяжной затор по полосе для автобусов безжалостно карается штрафом в размере 1500 рублей. Тем же, кто торопится в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — приходится платить за свои шалости вдвое больше. Но даже несмотря на 50-процентную скидку за оплату в первые 20 дней, эту сумму нельзя назвать маленькой. И потому совершенно неудивительно, что многие водители, сомневающиеся в законности наказания, пытаются его оспорить.

Бывает, конечно, что камеры фотофиксации ошибаются, принимая тень автомобиля за саму машину. Да и сотрудники, штампующие постановления, порой промахиваются. Поэтому штрафы можно и нужно оспаривать — но только будучи уверенным в своей правоте. Так, если с вас требуют кровно нажитые за «выделенку» в воскресенье, хотя «по ней всю жизнь в выходные ездили», проверьте знаки дополнительной информации. Случается, что дорожники вносят коррективы.

Если, скажем, таблички, разрешающей движение по «автобуске» в выходные, нигде нет — оплатите штраф. О какой незаконности может идти речь, коль сам дурак? Другой вопрос, когда «молоточки» над полосой висят. Разумеется, имеет смысл наказание оспорить, следуя стандартной процедуре обжалования штрафа. Ознакомиться с ней можно, кстати сказать, можно, пройдя по этой ссылке.