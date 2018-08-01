Почему по выделенным полосам нельзя ездить даже в выходные

Фото: ГУП «Мосгортранс
Многие автомобилисты до сих пор удивляются штрафам, прилетающим с камер фотофиксации за езду по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств в выходные. И вместо того, чтобы заглянуть в ПДД и там найти ответ на вопрос: «А, собственно, за что?», они брызжут ядом на форумах, сетуя на правителей-грабителей, криво настроенные комплексы фиксации и вселенскую несправедливость. Когда наказание за «выделенку» в самом деле неправомерно, а когда вполне обосновано — разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

За последние десятилетия российский автопарк увеличился многократно, что привело к серьезной перегрузке трафика. И дабы высвободить из осточертевших пробок простых смертных, вынужденных передвигаться на общественном транспорте, власти ввели автобусные полосы, движение по которым запрещено господам на собственных легковушках. По традиции противиться всему неизвестному, это нововведение было принято массами в штыки. Прошло уже восемь лет, а отечественные водители до сих пор с ним не свыклись.

Под «выделенками» понимаются полосы дорог, обозначенные знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 и 5.14, горизонтальной разметкой 1.23.1 и буквой «А». Ездить по ним, согласно ПДД, разрешается маршрутному транспорту, а также машинам такси, соответствующим установленным требованиям, велосипедистам и школьным автобусам. При необходимости повернуть или высадить пассажира, заехать на «автобуску» может и водитель легковушки — разумеется, соблюдая разметку и не создавая помех другим участникам движения.

Фото: sof.uz

Все, казалось бы, предельно просто и понятно. Но автомобилисты все равно жалуются на незаконные штрафы, выписанные за езду по «выделенке». Больше других возмущаются товарищи, убежденные в том, что автобусные полосы считаются таковыми исключительно по рабочим дням. Сразу видно — на знаки они не смотрят. А если бы смотрели, то знали, что вместе с синими «автобусными» знаками и «кирпичами» применяются также таблички дополнительной информации.

Знаки 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», 8.5.2 «Рабочие дни» и 8.5.3 «Дни недели» указывают водителям, когда по выделенной полосе ездить нельзя, а когда можно. Чаще всего над «автобусками» вешают «молоточки» (8.5.2), однако порой встречаются и такие таблички как «Понедельник-суббота», информирующие автомобилистов о том, что выезжать на полосу маршрутного транспорта допускается лишь по воскресеньям. Если же таблички нет вообще, то езда по этой «выделенке» запрещена круглый год.

Фото: ГУП «Мосгортранс

Попытка объехать затяжной затор по полосе для автобусов безжалостно карается штрафом в размере 1500 рублей. Тем же, кто торопится в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — приходится платить за свои шалости вдвое больше. Но даже несмотря на 50-процентную скидку за оплату в первые 20 дней, эту сумму нельзя назвать маленькой. И потому совершенно неудивительно, что многие водители, сомневающиеся в законности наказания, пытаются его оспорить.

Бывает, конечно, что камеры фотофиксации ошибаются, принимая тень автомобиля за саму машину. Да и сотрудники, штампующие постановления, порой промахиваются. Поэтому штрафы можно и нужно оспаривать — но только будучи уверенным в своей правоте. Так, если с вас требуют кровно нажитые за «выделенку» в воскресенье, хотя «по ней всю жизнь в выходные ездили», проверьте знаки дополнительной информации. Случается, что дорожники вносят коррективы.

Если, скажем, таблички, разрешающей движение по «автобуске» в выходные, нигде нет — оплатите штраф. О какой незаконности может идти речь, коль сам дурак? Другой вопрос, когда «молоточки» над полосой висят. Разумеется, имеет смысл наказание оспорить, следуя стандартной процедуре обжалования штрафа. Ознакомиться с ней можно, кстати сказать, можно, пройдя по этой ссылке.

автоправо, выделенная полоса, штрафы, письма счастья, ПДД, КоАП
1 августа 2018
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