Почему по выделенным полосам нельзя ездить даже в выходные

За последние десятилетия российский автопарк увеличился многократно, что привело к серьезной перегрузке трафика. И дабы высвободить из осточертевших пробок простых смертных, вынужденных передвигаться на общественном транспорте, власти ввели автобусные полосы, движение по которым запрещено господам на собственных легковушках. По традиции противиться всему неизвестному, это нововведение было принято массами в штыки. Прошло уже восемь лет, а отечественные водители до сих пор с ним не свыклись.
Под «выделенками» понимаются полосы дорог, обозначенные знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 и 5.14, горизонтальной разметкой 1.23.1 и буквой «А». Ездить по ним, согласно ПДД, разрешается маршрутному транспорту, а также машинам такси, соответствующим установленным требованиям, велосипедистам и школьным автобусам. При необходимости повернуть или высадить пассажира, заехать на «автобуску» может и водитель легковушки — разумеется, соблюдая разметку и не создавая помех другим участникам движения.