МВД выпускает на дороги сотни тысяч потенциальных убийц

Фото: Московский Комсомолец
Разговоры о том, что МВД готовит масштабный проект, предусматривающий внесение абсурдных корректировок в правила проведения экзаменов на «права», ходили уже давно. И вот он готов. Совсем скоро, когда документ получит все необходимые одобрения и вступит в силу, на дороги нашей необъятной Родины выйдут сотни тысяч курсантов автошкол, которым придется демонстрировать свои навыки вождения не на площадке, как сейчас, а прямо в городе.
Виктория Базылева

Согласно статистике, экзамены на право управления транспортными средствами ежегодно сдают порядка 2 млн. россиян. И примерно 40% из них — то есть 800 000 человек — с трудом осилив теорию, никак не могут справиться с площадкой. Будущие водители в силу разных причин путают педали газа и тормоза, глохнут, и даже в некоторых — самых тяжелых — случаях не могут банально тронуться с места. Представьте себе, что будет, когда эти самые 800 000 потенциальных аварийщиков появятся на дорогах общего пользования.

Новелла МВД, которая уже размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, подразумевает ликвидацию экзамена на площадке как такового. Элементарные умения кандидатов в водители будут проверяться сразу в «боевых условиях» — в городе, в непосредственной близости от других автомобилей и что особенно страшно — пешеходов. Правоохранители собственными руками создают благоприятные условия для резкого всплеска аварийности, но никак не для ее снижения.

Согласно документу, упражнения «змейка», «эстакада» и заезд в гараж задним ходом, которые мучают курсантов ныне, в обозримом будущем канут в Лету. Новый практический экзамен, помимо прежних «городских» испытаний, включит в себя параллельную парковку: больше никаких пластиковых конусов — только настоящие дорогостоящие машины и люди, которых неумелые драйверы начнут сшибать как кегли. С подачи МВД новички будут подвергать огромной опасности и себя, и инспекторов, принимающих экзамен, и окружающих.

Любопытно, что готовящиеся нововведения затронут все водительские категории, кроме «М». Так что если вам по пути на работу встретится большегруз с прицепом, неуверенно движущийся задним ходом прямо навстречу вашей машине, не удивляйтесь: все в порядке — это всего-навсего экзамен для шофера грузовика, чьи навыки не проверялись на площадке за неимением таковой.

Все эти поправки в существующие правила проведения испытаний явно идут вразрез с президентской программой, направленной на повышение безопасности дорожного движения и снижению смертности. Такими темпами к 2030 году мы уж точно не приблизимся не то что к нулевым, да просто к приемлемым цифрам по авариям, пострадавшим и погибшим. Напротив.

В этой связи любопытно, что сами авторы новации прекрасно понимают весь возможный трагизм ситуации и в одном из пунктов проекта совершенно незаметно для невнимательного взгляда реанимируют ими же аннулированную площадку. Согласно тексту постановления, инспектору разрешается вывезти курсанта на любую закрытую для дорожного движения территорию с твердым покрытием, дабы заставить его исполнить то или иное упражнение там.

Однако если на ныне существующих площадках специально под каждый маневр нанесена соответствующая разметка и установлены конусы, то здесь все отдано на откуп инспектора, что привносит в экзаменационный процесс невиданную доселе коррупционную составляющую. Поскольку объективной оценки действий кандидата в водители в подобных полевых условия быть априори не может.

Проект подразумевает и другие изменения в процедуре проверки навыков курсантов. Из прочих отрицательных моментов — разрешение иностранцам сдавать на «права» в любом регионе. Сейчас, напомним, они могут обращаться только в подразделения того субъекта, где обитают. Можно с уверенностью предположить, что выходцы из других государств сосредоточатся в определенных отделах — тех, где уровень коррумпированности повыше.

Появится на дорогах и больше неопытных мотоциклистов. Документ, разработанный МВД, оставляет байкерский экзамен без изменений, но с оговоркой, что «в случае невозможности выполнения отдельных элементов специальных маневров по управлению мототранспортными средствами на закрытых площадках, проверка их выполнения может проводиться на участках дорог или территорий, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов».

Есть, правда, и положительные стороны проекта. Так, новеллой конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кому с первого раза достойно выдержать испытание не удалось. Принимать теоретическую часть гаишников обяжут не ранее чем через 7 и не позднее чем через 30 календарных дней. На практическую же отводится без малого два месяца — 60 дней.

Кроме того, курсантам разрешат обучаться на автомагистралях, что Правила дорожного движения в нынешней редакции строго запрещают. Безусловно, это плюс — начинающие водители смогут получать реальный опыт и к моменту, когда у них появится собственный автомобиль, они не будут панически шарахаться от съездов на трассы по пути на дачу.

Добавим, что проект поправок вступит в силу ориентировочно через восемь месяцев. Двадцать дней он «провисит» на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, еще двадцать — в очереди на оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития. Следом — сбор необходимых подписей, рассмотрение правительства. А затем еще шесть месяцев — предусмотренный документом отложенный срок для подготовки к нововведениям экзаменационных подразделений ГАИ и автошкол.

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, ПДД, пешеходы, авария, ДТП, ГИБДД
2 августа 2018
1022