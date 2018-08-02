МВД выпускает на дороги сотни тысяч потенциальных убийц

Согласно статистике, экзамены на право управления транспортными средствами ежегодно сдают порядка 2 млн. россиян. И примерно 40% из них — то есть 800 000 человек — с трудом осилив теорию, никак не могут справиться с площадкой. Будущие водители в силу разных причин путают педали газа и тормоза, глохнут, и даже в некоторых — самых тяжелых — случаях не могут банально тронуться с места. Представьте себе, что будет, когда эти самые 800 000 потенциальных аварийщиков появятся на дорогах общего пользования.

Новелла МВД, которая уже размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, подразумевает ликвидацию экзамена на площадке как такового. Элементарные умения кандидатов в водители будут проверяться сразу в «боевых условиях» — в городе, в непосредственной близости от других автомобилей и что особенно страшно — пешеходов. Правоохранители собственными руками создают благоприятные условия для резкого всплеска аварийности, но никак не для ее снижения.

Согласно документу, упражнения «змейка», «эстакада» и заезд в гараж задним ходом, которые мучают курсантов ныне, в обозримом будущем канут в Лету. Новый практический экзамен, помимо прежних «городских» испытаний, включит в себя параллельную парковку: больше никаких пластиковых конусов — только настоящие дорогостоящие машины и люди, которых неумелые драйверы начнут сшибать как кегли. С подачи МВД новички будут подвергать огромной опасности и себя, и инспекторов, принимающих экзамен, и окружающих.

Любопытно, что готовящиеся нововведения затронут все водительские категории, кроме «М». Так что если вам по пути на работу встретится большегруз с прицепом, неуверенно движущийся задним ходом прямо навстречу вашей машине, не удивляйтесь: все в порядке — это всего-навсего экзамен для шофера грузовика, чьи навыки не проверялись на площадке за неимением таковой.