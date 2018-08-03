ГИБДД против автошкол: почему нельзя менять правила сдачи экзаменов на права

Фото: Московский Комсомолец
На днях МВД взорвало информационное пространство сообщением что подготовило проект правительственного постановления, в корне меняющего процедуру сдачи экзаменов на «права». Эффект разорвавшейся бомбы вызвало желание полицейских тестировать выпускников автошкол сразу в условиях реального движения, минуя так называемую площадку. На авторов новеллы обрушился шквал критики: что, мол, за глупость — выпускать на дороги общего пользования потенциальных аварийщиков? Весьма негативно оценили новацию и эксперты портала «АвтоВзгляд», а соответствующая публикация на нашем сайте вызвала гаишный гнев.
Виктория Базылева

Гаишники, обвинив редакцию в ангажированности и однобоком освещении проблемы, убеждены, что если в результате нововведений курсанты кого-то и покалечат, то вина будет лежать не на правоохранителях, а на автошколах.

По их мнению, если с кого-то и придется спрашивать за смертельные аварии, инициированные курсантами во время проведения экзамена в городе, так это с автошкол, которые недостаточно серьезно подходят к подготовке будущих водителей. Они уверены: гражданин, имеющий свидетельство об окончании курсов по вождению, должен владеть всеми необходимыми навыками и демонстрировать их вне зависимости от декораций — конусов на обустроенной площадке в ГАИ или реальных автомобилей и живых пешеходов. То есть, это не ГИБДД своими нововведениями выпускает на дороги потенциальных убийц, а автошколы.

Правоохранители считают, что выпускники автошкол — это априори готовые водители, и доскональная, многоэтапная проверка их знаний и умений совершенно ни к чему. Но тогда возникает другой вопрос: если граждан, освоивших образовательную программу, но еще не получивших «права», можно приравнять к полноценным водителям, то зачем вообще нужны экзамены в ГАИ? Пусть автошколы и оценивают умения своих подопечных, выписывая им на выходе заветные «корочки»…

«Комплекс упражнений на экзаменационной площадке позволяет проверить умение кандидата в водители осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановка и начало движения на подъеме и прочее. При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», — говорится в пояснительной записке к проекту постановлени. То есть авторы документа подчеркивают, что смысла в площадке, как в экзамене, просто нет.

Конечно, позиция гаишников имеет свое право на существование, но не все так просто. Во-первых, прежде чем проводить масштабные реформы, авторам проекта следовало бы все хорошенечко обдумать. Каким образом автошколы должны готовить водителей к экзаменам в городе? Скажем, шоферов большегрузов с прицепом. Безупречно маневрирующий на площадке курсант может растеряться в реальных условиях: в плотном потоке машин и проскальзывающих в неположенных местах пешеходах. А значит с самых первых практических занятий этот навык должен отрабатываться на «живых» улицах. Возможно ли это? Нет!

Кроме того, в нашей стране отсутствует институт подготовки инструкторов и экзаменаторов. К примеру, в Германии — в одной из самых безопасных стран с точки зрения дорожного движения — преподаватели вождения обучаются в течение двух лет, и на их образование выделяется 6000—7000 евро. В России же даже профессии такой не существует, а потому фильтры — этапы проведения аттестации будущих водителей — необходимы. И лучше, чтобы их было даже не три, как сегодня, а четыре, пять и более.

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Помимо переподготовки кадров, требуется и основательная переработка учебных планов. А вместо усовершенствования образовательных программ, ГИБДД своей новацией — ликвидацией площадки — их серьезно упрощает. Автошколы, являющиеся по сути автономиями, подстроятся под новые требования — все силы преподаватели бросят над подготовку будущих водителей к реальным испытаниям. И кандидаты в водители не будут получать жизненно важные навыки: а зачем им обучаться тому, что на экзамене все равно не спросят?

В ГАИ говорят, что ответственность за аварийщиков, которые выйдут на дороги в скором времени, полностью несут автошколы, только это совсем не так. Кто согласовывает компаниям, осуществляющим подготовку водителей, учебные программы? Верно — ГИБДД, а значит и «двоечники» на их совести. Какие образовательные планы — такие и курсанты. А если база плохая, то зачем же давать ей «зеленый» свет? Чтобы минимизировать число недоученных водителей, следует для начала разобраться с программами и перестать выдавать разрешения на осуществление учебной деятельности всем подряд.

Да и вообще, к подобным нововведениям необходимо подходить с особой осторожностью — аккуратно и неторопливо. А МВД отводит на подготовку экзаменационных подразделений ГАИ и автошкол к поправкам всего шесть месяцев. Та же Германия, кстати сказать, шла к перестройке образовательных процессов много лет. Спешка хороша лишь при ловле блох или — в нашем случае — при повышении аварийности и снижении безопасности на дорогах. Но мы ведь не к этому стремимся?

И наконец, непонятно, зачем властям понадобилось «рубить» существующие уклады при том, что нынешняя система приносит неплохие плоды. Согласно статистике, за последние три года количество аварий, случившихся по вине новичков, чей водительских стаж насчитывает не более двух лет, сократилось на 50%. А это прямое подтверждение того, что сейчас все настроено как нужно, и рисковые нововведения могут лишь помешать прогрессу.

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4 августа 2018
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