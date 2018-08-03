ГИБДД против автошкол: почему нельзя менять правила сдачи экзаменов на права

Гаишники, обвинив редакцию в ангажированности и однобоком освещении проблемы, убеждены, что если в результате нововведений курсанты кого-то и покалечат, то вина будет лежать не на правоохранителях, а на автошколах.

По их мнению, если с кого-то и придется спрашивать за смертельные аварии, инициированные курсантами во время проведения экзамена в городе, так это с автошкол, которые недостаточно серьезно подходят к подготовке будущих водителей. Они уверены: гражданин, имеющий свидетельство об окончании курсов по вождению, должен владеть всеми необходимыми навыками и демонстрировать их вне зависимости от декораций — конусов на обустроенной площадке в ГАИ или реальных автомобилей и живых пешеходов. То есть, это не ГИБДД своими нововведениями выпускает на дороги потенциальных убийц, а автошколы.

Правоохранители считают, что выпускники автошкол — это априори готовые водители, и доскональная, многоэтапная проверка их знаний и умений совершенно ни к чему. Но тогда возникает другой вопрос: если граждан, освоивших образовательную программу, но еще не получивших «права», можно приравнять к полноценным водителям, то зачем вообще нужны экзамены в ГАИ? Пусть автошколы и оценивают умения своих подопечных, выписывая им на выходе заветные «корочки»…